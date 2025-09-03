Así es la nueva mansión que Brad Pitt compró por US$12 millones en el “barrio de los famosos” de California

Brad Pitt sumó una nueva adquisición a su portafolio inmobiliario. El actor cerró la compra de una mansión en Hollywood Hills por 12 millones de dólares, en una transacción vinculada a uno de los músicos de The Killers.

¿Cómo es la mansión de Brad Pitt en Outpost Estates?

El inmueble, de estilo español y completamente renovado, se ubica en el exclusivo barrio Outpost Estates, un enclave histórico donde también vivieron Ben Affleck y Orlando Bloom.

La casa tiene 778 m², seis dormitorios, ocho baños, pileta, sala de cine y vistas al Pacífico Captura de video de @estatemediaofficial

La propiedad tiene aproximadamente 778 m², seis dormitorios y ocho baños e incluye:

Pileta exterior de forma libre.

Sala de cine.

Cocina al aire libre.

Chimeneas.

Ventanales que ofrecen vistas a la ciudad y al océano Pacífico, detalló The New York Times.

¿Quién vendió la mansión a Brad Pitt?

El guitarrista Dave Keuning, integrante de la banda The Killers, y su esposa, Emilie, diseñadora de interiores, eran los propietarios. La pareja había adquirido la residencia en 2021 por US$9,6 millones y la puso en venta en 2024 por US$13,9 millones, informó Fox News.

La operación se cerró con la intermediación de Carolwood Estates, que representó tanto a los vendedores como al actor.

¿Qué otras propiedades tiene Brad Pitt?

El intérprete ya había invertido en una residencia en Los Feliz, adquirida en 2023 por US$5,5 millones, y mantiene la titularidad de Château Miraval, la bodega en Francia que lo enfrenta en tribunales con Angelina Jolie desde 2022, cuando la actriz vendió su parte al grupo Stol, recordó Fox News.

Los vendedores fueron Dave Keuning, guitarrista de The Killers, y su esposa, Emilie Captura de video de @estatemediaofficial

Según The New York Times, Pitt se deshizo de otra vivienda en Los Ángeles durante la última temporada, después de que se registrara un robo que derivó en una investigación policial.

El movimiento de Pitt se inscribe en una tendencia de operaciones de alto perfil. Recientemente, Jake Gyllenhaal vendió un condominio en Manhattan por US$14 millones; la tenista Naomi Osaka cerró la venta de su casa en Tarzana por US$7,95 millones; y el empresario de Shark Tank Robert Herjavec firmó un contrato por un departamento en Billionaires’ Row.

Pitt ya posee una residencia en Los Feliz y mantiene Château Miraval en Francia Captura de video de @estatemediaofficial

¿Cómo es el exclusivo barrio Outpost Estates en Hollywood Hills?

El nuevo barrio de Pitt, Outpost Estates, fue concebido por el general Harrison Gray Otis en el siglo XIX, cuando bautizó como The Outpost a la casa que utilizaba como club para sus amigos militares.

Décadas más tarde, el desarrollador Charles E. Toberman impulsó la urbanización con el sueño de transformar el sito en “uno de los parques residenciales más exclusivos y bellos del mundo”, conocido como “la joya en las colinas”.

Según la página oficial del vecindario, desde sus inicios se establecieron normas claras: las viviendas debían construirse en estilo español -como la del actor-, mediterráneo o moderno californiano, con techos de tejas rojas, amplios patios para la vida al aire libre y la aprobación de un comité arquitectónico. La mayoría de esas casas originales se han preservado, en tanto que la parte baja de la zona mantiene la apariencia que tenía en los años veinte.

Actualmente, este destino aún es conocido como “la joya en las colinas”, con farolas históricas en las calles y un entorno natural donde abundan ciervos, coyotes, colibríes, búhos y halcones.

El barrio está conformado por unas 450 residencias delimitadas por Mulholland Drive al norte, Franklin Avenue al sur, Runyon Canyon Park al oeste y Hollywood Heights junto al Hollywood Bowl al este.