La puertorriqueña Jennifer Barreto, de 27 años, ganó Miss Universo 2026 en la 75.ª edición del certamen, realizada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La nueva reina está casada y tiene una hija, condiciones que el concurso prohibía hasta que la organización cambió su reglamento en 2022 para permitir la participación de mujeres casadas y madres desde la edición 2023. Se impuso ante 116 candidatas y recibió la corona de la mexicana Fátima Bosch.

Jennifer Barreto tiene 27 años y dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico Instagram: @missuniverse

Qué cambió en el reglamento de Miss Universo

Según reconstruyó Glamour, la organización anunció en agosto de 2022 que, desde la edición de 2023, aceptaría a mujeres casadas y madres. Antes, las candidatas debían ser solteras, no haber estado casadas y no tener hijos. Así, Camila Avella (Colombia) y Michelle Cohn (Guatemala) compitieron como las primeras madres participantes, en 2023, y que Avella llegó al grupo de las cinco finalistas.

Camila Avella, representante de Colombia en el Miss Universo 2023 Instagram/@camilavellam

En septiembre de 2023, la organización también eliminó el límite máximo de edad, que era de 28 años, a partir de la edición de 2024.

Barreto, ganadora de la edición 2026 tiene 27 años y cumplirá los 28 el 17 de diciembre, de modo que el tope de edad anterior no la habría excluido. Pero la regla que sí la habría dejado afuera es la de estado civil y maternidad.

Miss Puerto Rico: qué precedentes abrieron el camino para el triunfo de Jennifer Barreto

La puertorriqueña Jennifer Colón, Miss Universo Puerto Rico 2024, pudo inscribirse a los 37 años gracias al cambio en la restricción de edad y ganó el título local.

Colón dio a luz a su cuarto hijo el 1 de agosto de 2025, durante su reinado, y se presentó como la primera Miss Universo latina en hacerlo.

Jennifer Colón ganó Miss Puerto Rico a los 37 años y dio a luz a su cuarto hijo durante su reinado Miss Universo

La ecuatoriana Nadia Mejía, de 29 años, fue la primera mujer casada en ganar Miss Ecuador y representar a su país en Miss Universo. Nació en Estados Unidos y está casada con el actor y productor australiano Sam Webb.

Los tres casos muestran el efecto del cambio. Mujeres casadas, madres o mayores de 28 años pasaron a competir en las preliminares nacionales y a llegar a la final internacional.

Nadia Mejía fue coronada como Miss Ecuador; marcó un precedente al ser la primera mujer casada en el certamen (Instagram/@cnbecuador)

Quién es Jennifer Barreto y qué trabajo tiene en Estados Unidos

Barreto nació en Mayagüez, Puerto Rico, y está casada con Jean Carlos Barreto. Su hija Penélope nació en 2019, según informó Hola!. Tiene dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico, y se especializó en intervención en ., informó La Nación.

Desde 2021, trabaja en Fort Cavazos, Texas, como especialista en prevención para el Departamento de Defensa. Su labor busca evitar conductas de riesgo que derivan en violencia doméstica y abuso de sustancias.

Realizó su primer desfile profesional en febrero de 2026 y, cuatro meses después, ganó el título nacional frente a otras 34 candidatas. Este martes 24 de noviembre, se convirtió en la sexta puertorriqueña en ganar Miss Universo, tras Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

Qué sigue para la nueva reina

Barreto inicia ahora su año de reinado. Al igual que lo hizo la mexicana Fátima Bosch en 2025, la titular cumple una agenda que incluye eventos institucionales, campañas y actividades vinculadas con causas sociales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.