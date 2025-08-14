Miss Universo Puerto Rico 2025: quién es Jennifer Colón, la reina saliente que entregará su corona a la ganadora

La 74.ª edición de Miss Universo 2025 cada vez está más cerca, se llevará a cabo en Tailandia el próximo 21 de noviembre y definirá a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig entre 29 candidatas. Por eso, cada país ya está eligiendo a su representante, y Puerto Rico no es la excepción. Jennifer Colón fue coronada el año pasado y será la encargada de entregar la corona a la nueva ganadora del certamen este jueves 14 de agosto en el boricua en la gala del año pasado y en el Centro de Bellas Artes en Santurce. Su historia es peculiar, porque gracias a un cambio en las reglas del concurso, se convirtió en la primera ganadora en dar a luz durante su reinado.

El perfil de Jennifer Colón, la Miss Puerto Rico 2024 que se despide de su corona

Jennifer Colón, una reina de belleza con experiencia

Jennifer Colón Alvarado nació el 21 de diciembre de 1987 en Hartford, Connecticut, pero a los pocos meses de vida sus padres se tuvieron que mudar a Orocovis, Puerto Rico. Cuando se egresó del colegio secundario eligió estudiar Química en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, sin embargo, por una cuestión de afinidad, se terminaría cambiando a la Universidad Politécnica de Puerto Rico para estudiar la carrera de Diseño.

Según el sitio web de Miss Universo, mientras Colón desarrollaba sus estudios universitarios, comenzó a incursionar en el modelaje en sus tiempos libres. En el año 2006 participó de Miss Teen Puerto Rico y tres años después, es decir, en 2009, lo haría en el certamen de belleza Miss Mundo Puerto Rico, el cual finalmente ganó.

Jennifer Colón Miss Universo

En el año 2024, gracias a que se modificó la restricción de edad para las participantes, Colón pudo anotarse en Miss Universo Puerto Rico, con 37 años y lo ganó. Fuera del ámbito de los certámenes de belleza, la modelo es esteticista de grado médico, iridóloga y madre de tres hijos.

“Jennifer Colón Alvarado es una mujer valiente que cree en darse segundas y terceras oportunidades”, dice su presentación en el sitio web de Miss Universo. “Como médica esteticista, iridóloga y reina, se enfoca en mejorar la autoestima de las personas. Como embajadora, está decidida a seguir rompiendo estereotipos”, añade la página.

Ella es la primera Miss Universo latina en dar a luz durante su reinado

Jennifer Colón Alvarado, actual Miss Puerto Rico, dio la bienvenida a su cuarto bebé en 2025, un varón que nació el primero de agosto en San Juan, según compartió ella misma en su cuenta de Instagram.

En diálogo con el medio Nuevo Día, la boricua compartió que su bebé nació en el Hospital Pavia de Santurce, a las 37 semanas y cuatro días, un poco antes de lo esperado.

“Nació antes, estamos contentos y agradecidos con Dios por esta bendición, todavía no le tenemos nombre, fue sorpresa que es un varoncito, tenemos como cinco nombres que nos gustan, pendientes para eso”, declaró la famosa.

Desde que se enteró de su embarazo, la Miss Puerto Rico compartió fotos y videos de todo el proceso en sus redes sociales, siempre acompañada de su esposo y de sus otros tres hijos.

Su embarazo no la detuvo de cumplir con sus compromisos como reina de belleza y también mostró fotografías de sus reuniones con otras ganadoras del certamen y con los preparativos de la edición 2025 del concurso en su país.

Jennifer Colón comparte foto desde el Hospital Pavia de Santurce tras el nacimiento de su cuarto hijo (Instagram/@hospitalpaviasanturce)

Jennifer Colón marca un precedente en la historia de Miss Universo Puerto Rico

La modelo, coronada en 2024, dijo que se siente orgullosa de ser la primera Miss Universo latina en dar a luz durante su reinado, y aseguró que marca un precedente para otras mujeres, según la revista HOLA!

No hace mucho, el certamen de belleza tenía reglas muy estrictas con sus participantes, las cuales fueron implementadas cuando surgió el concurso en la década de 1950, aunque a partir del 2020 todo cambió y existió mayor apertura para la diversidad.

Reinas de belleza como Colón demuestran que las mujeres que son esposas y madres pueden cumplir sus metas, trabajar y tener éxito profesional. Pues durante su embarazo participó en SuperChef Cerebritis y continúo con sus actividades como Miss Puerto Rico.

Jennifer Colón fue coronada como Miss Puerto Rico en 2024 y meses después confirmó su embarazo (Facebook/Jennifer Colón)

Quiénes son todas las candidatas de Miss Universo Puerto Rico 2025

Jennifer Colón entregará la corona a su sucesora este jueves 14 de agosto en un evento que se celebra en la Sala de Festivales Antonio Paoli, Santurce, e inicia a las 19 horas, hora de San Juan, según tickets center.

Son 23 las mujeres que compiten por obtener el título de Miss Puerto Rico para representar a su país en el próximo Miss Universo 2025, que se llevará a cabo el 21 de noviembre en Tailandia.

Todas las candidatas a Miss Universo Puerto Rico 2025 (Web/Nuevo Día)

Cada participante cuenta con un perfil único, son profesionales y buscarán convencer a los jueces de que tienen lo que se necesita para alcanzar la gloria internacional. Según el sitio web oficial del certamen, ellas son: