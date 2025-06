Quién es Matthew Evans, la joya que nació en California pero eligió representar a Guatemala en busca del Mundial 2026

Matthew Evans es una de las apuestas más firmes de la selección de Guatemala rumbo al Mundial 2026, con el objetivo de clasificar por primera vez a una Copa de la FIFA. A pesar de haber nacido en Simi Valley, California, este mediocampista de 19 años que juega en Los Ángeles FC 2 decidió representar a la selección centroamericana debido a que su madre es guatemalteca. Forma parte del plantel que disputa la Copa Oro 2025 y se perfila como una de las figuras a seguir en los próximos años.

Matthew Evans, la promesa de Los Ángeles FC que eligió a la selección de Guatemala

Matthew Evans firmó contrato como “jugador de cosecha propia” (homegrown player) con Los Ángeles Football Club en julio de 2024. Según Transfermarkt, disputó 46 partidos con LAFC 2 en la MLS Next Pro, la liga de Estados Unidos para desarrollar jóvenes talentos y proporcionarles un camino hacia la MLS. En 1966 minutos en cancha, marcó cuatro goles.

Así juega Matt Evans, promesa del fútbol guatemalteco

Su rendimiento le permitió ser convocado para entrenarse con el primer equipo del conjunto angelino. Allí, comparte cancha con figuras como Olivier Giroud, Hugo Lloris y Denis Bouanga. Bajo la mirada del técnico Steve Cherundolo, busca ganarse un lugar entre los titulares.

El camino internacional de Matthew Evans

Matthew Evans, que mide 1,82 metros y juega como mediocampista ofensivo, tiene doble nacionalidad y decidió representar a Guatemala. Pasó por las selecciones sub 17, sub 18 y sub 20 del país centroamericano. En total, jugó 17 partidos y convirtió nueve goles en los combinados juveniles.

Debutó con la selección mayor en junio de 2025 durante las eliminatorias mundialistas, en la derrota por 3-0 de Guatemala contra Jamaica. Además, en su etapa formativa también tuvo un proceso con la selección sub 17 de Estados Unidos, donde sumó tres apariciones.

Los legionarios de Guatemala y el sueño mundialista

En la última convocatoria, Guatemala cuenta con seis jugadores que militan en el extranjero para su selección nacional. Evans comparte lista con:

Nicholas Hagen (Columbus Crew, MLS)

(Columbus Crew, MLS) Aarón Herrera (DC United, MLS)

(DC United, MLS) Damián Rivera (Phoenix Rising FC, USL Championship)

(Phoenix Rising FC, USL Championship) Rubio Méndez (Charleston Battery, USL Championship)

(Charleston Battery, USL Championship) Olger Escobar (CF Montréal, MLS)

Estos futbolistas aportan jerarquía internacional y experiencia clave. Para el cuerpo técnico de Luis Fernando Tena, los “legionarios” son parte esencial en la búsqueda de ingresar por primera vez a un Mundial.

El mediocampista ofensivo debutó con la selección mayor de Guatemala en julio de 2025, en la caída ante Jamaica por las eliminatorias Instagram (@mattydevans)

Guatemala en la Copa Oro 2025 y el camino al Mundial

Guatemala comenzó la Copa de Oro 2025 con una victoria por 1-0 ante Jamaica en California. El gol lo anotó Óscar Santis. Por su parte, Evans no sumó minutos, pero formó parte del plantel convocado.

Sin embargo, en el segundo duelo perdió ante Panamá en Austin, Texas. En la próxima fecha enfrentará a Guadalupe el 24 de junio en Houston. La selección chapina busca avanzar a la siguiente fase para tomar impulso de cara a las eliminatorias mundialistas, su objetivo principal.

Las eliminatorias de Concacaf: el gran objetivo para clasificar al Mundial 2026

Guatemala disputará la tercera ronda de las eliminatorias hacia el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Integra el Grupo A junto a:

Panamá

El Salvador

Surinam

En las eliminatorias de Concacaf, solo el líder del grupo clasificará directo, mientras que los mejores segundos irán al repechaje Concacaf

La selección chapina jugará un total de seis partidos entre septiembre y noviembre. Sin embargo, a diferencia de la ronda anterior, solo el primero de cada grupo clasificará directamente a la Copa del Mundo.

Por su parte, los dos mejores segundos jugarán el repechaje intercontinental. Guatemala aspira a un lugar histórico, con Evans como una de sus esperanzas más jóvenes y prometedoras.