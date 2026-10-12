El Lamborghini que perteneció a Rod Stewart salió a subasta por menos de US$1 y las ofertas ya superan los US$215 mil

Un clásico Lamborghini Diablo VT Roadster de 1998 que perteneció al músico británico Rod Stewart salió a subasta a través de la casa australiana Lloyds Auction, con un precio simbólico inicial de un dólar. Pocos días después de su publicación, el valor subió a más de US$215 mil, con tiempo hasta finales de octubre para participar.

Cómo es el Lamborghini vintage que perteneció a Rod Stewart

El vehículo, que formó parte de la célebre colección del intérprete de “Da Ya Think I’m Sexy?”, se encuentra actualmente en manos del empresario y figura de los medios australiano Darryn Lyons.

El Lamborghini Diablo VT Roadster de 1998 fue uno de los vehículos más destacados de la colección de Rod Stewart Lloyd Auctions

Según recogió la revista People, el empresario adquirió el automóvil a través de un distribuidor especializado en Inglaterra, quien le contó que Stewart acababa de dejarlo.

“Este es el tipo de coche que capta la atención inmediata del público porque combina la propiedad de una celebridad, el atractivo para los coleccionistas y una historia personal muy interesante”, expresó Lee Hames, director de operaciones de Lloyds Auctions, citado por NewsHub.

Asimismo, sostuvo: “Destaca no solo porque Rod Stewart fue su propietario anteriormente, sino también por la forma en que Darryn Lyons llegó a comprarlo y la importancia que ha tenido para él desde entonces”.

Según la publicación de la casa de subastas, el vehículo tiene apenas 22.874 kilómetros en el odómetro. Además, cuenta con las siguientes características:

Motor V12 de 5.7 litros de aspiración natural que produce 492 caballos de fuerza y ​​580 Newton-metros de torque.

de aspiración natural que produce 492 caballos de fuerza y ​​580 Newton-metros de torque. Transmisión manual de seis velocidades .

. Faros que pueden levantarse.

Tapicería de cuero negro en buen estado, con un desgaste mínimo en el lateral del asiento del conductor y el volante.

en buen estado, con un desgaste mínimo en el lateral del asiento del conductor y el volante. Mandos e instrumentación originales de Lamborghini .

. Neumáticos Pirelli con una profundidad de banda de rodadura considerable.

con una profundidad de banda de rodadura considerable. Configuración de volante a la derecha.

El Lamborghini cuenta con transmisión manual de seis velocidades y un interior de cuero negro Lloyd Auctions

La subasta del Lamborghini que perteneció a Rod Stewart

El Lamborghini es uno de los artículos más valiosos de la colección “The Living Estate of Mr. Darryn Lyons”.

Esta serie de siete subastas incluye vehículos , relojes de lujo , ropa de diseñador , antigüedades , vinos , obras de arte y objetos de colección reunidos a lo largo de décadas en Australia y en el extranjero.

, , , , , y reunidos a lo largo de décadas en Australia y en el extranjero. La subasta ya abrió y recibirá ofertas hasta el sábado 31 de octubre, fecha en la que finalizará el período.

fecha en la que finalizará el período. Los interesados pueden observar la publicación en el sitio web oficial de Lloyds Auctions.

La subasta del Lamborghini que perteneció a Rod Stewart

Al referirse al vehículo, Lyons lo describió como una experiencia de conducción inolvidable, y explicó que, pese a que recibió ofertas en el pasado, nunca había considerado venderlo hasta ahora.

“Fue una de las mayores alegrías de mi vida. De niño, soñaba con tener y conducir un coche como este, así que cuando se vaya, sin duda derramaré alguna lágrima. Me ha dado muchísimas satisfacciones a lo largo de los años y, en mi opinión, sigue siendo uno de los mejores coches jamás fabricados”, comentó.

En ese sentido, Hames sostuvo que es “precisamente el tipo de vehículo que atrae el interés de coleccionistas, aficionados y del público en general en todo el mundo”.

El fanatismo de Rod Stewart por los vehículos

El cantante de 81 años y ganador del Grammy es un reconocido apasionado de los automóviles deportivos italianos de alta gama, afición que comenzó en la década de 1970 y a cuyos ejemplares considera auténticas “obras de arte”.

En una publicación de Instagram de 2024, reunió cinco automóviles de su colección y escribió: “Soy extremadamente afortunado y estoy eternamente agradecido de ser el propietario de estos cinco hermosos autos deportivos híbridos, que, en mi opinión, son verdaderas obras de arte”.

En esa línea, agregó luego más detalles sobre su pasión por los automóviles. “Llevo conduciendo estos icónicos coches italianos desde los años setenta, y me encantan. Esta publicación es para mis fanáticos, gracias, ya que son la única razón por la que los tengo”, concluyó.