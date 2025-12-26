Alquiló un Lamborghini de US$400.000 en Miami y jamás lo devolvió: el dueño ofrece una recompensa por localizarlo

Un exclusivo Lamborghini STO valuado en 400 mil dólares no fue devuelto a un negocio de alquiler de autos de lujo. Un cliente lo reservó por un fin de semana, pero no regresó. Ahora los dueños y las autoridades ofrecen una recompensa para quien ayude a localizarlo.

El Lamborghini de US$400 mil era la pieza más valiosa del local

El negocio afectado se llama DRMLXRY, una empresa de alquiler de autos de lujo ubicada en Northwest Seventh Court, en Miami.

El Lamborghini sustraído era la pieza más valiosa del comercio Captura de video/7News

Nader Zahr, dueño del local junto a su padre Sam, denunció y relató a 7News que un cliente retiró el Lamborghini STO de color amarillo y no cumplió con la devolución pactada.

“Que esto ocurra en tu primera semana en el negocio resulta especialmente desmoralizante”, dijo Zahr, ya que el robo sucedió a pocos días de su apertura en Miami.

De acuerdo al perfil de Instagram del comercio, la inauguración en el sur de Florida se anunció el jueves 11 de diciembre y el alquiler irregular tuvo lugar el sábado 20.

El Lamborghini STO de color amarillo era la pieza más valiosa de la flota del local, dijo el dueño. El proyecto implicó un esfuerzo importante para su familia, que abrió una nueva sucursal tras crecer en el mismo negocio en Detroit.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que alquilaron el auto de lujo valuado en US$400.000 Captura de video/7News

“Construí este lugar, básicamente, con mis propias manos”, afirmó Zahr. También destacó el trabajo previo al desembarco en Miami: “Puse mucho esfuerzo en hacer que este lugar se viera bien”.

La recompensa de miles de dólares por el Lamborghini que robaron en Miami

Los dueños del local ofrecieron una recompensa de US$2000 a cualquier persona que aporte información que permita recuperar el Lamborghini robado.

Quienes tengan datos, destacó 7News, pueden comunicarse con Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-TIPS y ser elegibles para otra recompensa de hasta US$5000.

El alquiler del Lamborghini de US$400 mil y el mensaje que encendió la alarma

El sábado 20 de diciembre, un hombre llegó al local para alquilar el Lamborghini. Dejó un depósito de US$1000 y se retiró con el vehículo.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron el momento en que Zahr pidió la identificación del cliente antes de concretar la operación.

La devolución debía realizarse el lunes por la noche. En lugar de eso, Zahr recibió un mensaje desde el teléfono del cliente. “‘Theoc está en la cárcel’. Ese es el nombre del cliente”, explicó.

Los dueños ofrecen una recompensa de US$2000 para quienes ayuden a localizar el auto robado Captura de video/7News

Tras ese aviso, intentó comunicarse en varias ocasiones. “Luego les envié otro mensaje de texto y después otro más,” relató. No obtuvo respuesta. Más tarde, el sistema de rastreo del vehículo dejó de emitir señal.

“Una vez que vimos que el rastreador había sido desconectado y que él no respondía, fue cuando decidimos actuar,” expresó Zahr.

Un segundo rastreador instalado en el Lamborghini les permitió seguirlo. Sin embargo, cuando llegaron a donde marcaba su ubicación, el vehículo ya no estaba allí.

La Policía informó que lectores de patentes detectaron el auto por última vez en Miami Beach. Hasta el momento no trascendió más información acerca del vehículo de lujo.