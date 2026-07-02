Es argentino, trabaja como trader en Miami y personalizó su Bugatti de US$5 millones en homenaje a la selección

El argentino Bruno “El León”, un trader y creador de contenido radicado en Miami, Florida, captó la atención en redes sociales tras mostrar una llamativa transformación de su Bugatti Chiron Pur Sport. El exclusivo hiperdeportivo fue ploteado con un diseño inspirado en la selección argentina que incluye imágenes de Lionel Messi y Diego Maradona, el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las tres estrellas obtenidas en los Mundiales y las frases “La Scaloneta” y “Vamos Argentina”.

Bugatti Chiron Pur Sport de Bruno El León: el vinilo de Argentina que sorprende en Miami

Las imágenes del vehículo se viralizaron rápidamente en redes sociales y comenzaron a circular entre usuarios argentinos y fanáticos de los autos de lujo. Los colores celeste y blanco dominan gran parte de la carrocería y convierten al modelo en una pieza única.

El vehículo que se volvió viral en Miami

En los últimos días, Bruno publicó varios videos en Instagram con detalles del automóvil. En las filmaciones puede verse el frente del vehículo decorado con los símbolos más reconocidos del seleccionado nacional, mientras decenas de usuarios reaccionan a la intervención.

En una de las publicaciones, mientras el dueño mostraba el auto, reveló su valor. Ante la consulta sobre cuánto cuesta un modelo como este, Bruno respondió: “Vale entre US$5 millones y US$6 millones, según los accesorios que tenga”.

Sin embargo, esa cifra corresponde a una estimación realizada por el propio creador de contenido. El Bugatti Chiron Pur Sport tuvo un precio base cercano a los US$3,6 millones cuando fue lanzado por la marca francesa y se fabricaron únicamente 60 unidades en todo el mundo. Debido a su exclusividad, algunos coches pueden alcanzar valores superiores en el mercado de coleccionistas.

El diseño elegido convierte al vehículo en una pieza original. Sobre el capó aparecen ilustraciones de Messi y Maradona junto al escudo de la AFA, mientras que el resto de la carrocería mantiene la estética albiceleste que identifica al seleccionado argentino.

El bugatti "argentino" es sensación en Miami

El auto de la selección en la ciudad de Argentina vs. Cabo Verde

La intervención del Bugatti también coincide con la expectativa que genera la presencia de la selección argentina en el sur de Florida. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde este viernes desde las 18 hs (hora local) en el Hard Rock Stadium de Miami, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial.

La llegada de miles de hinchas argentinos a la ciudad y el clima futbolero que se vive en los días previos al encuentro impulsaron distintas muestras de apoyo al seleccionado.

Los argentinos convocaron a un banderazo en Miami para este jueves Aníbal Greco

Quién es Bruno El León, el trader argentino que exhibe autos de lujo en Miami

Además de ser famoso por mostrarse a bordo de vehículos de lujo, Bruno suele compartir contenido relacionado con inversiones y trading. En distintas publicaciones explicó que comenzó desde cero y que atravesó pérdidas durante sus primeros años antes de consolidarse dentro del mundo financiero.

En otro de los videos difundidos recientemente, cuando le preguntaron a qué se dedicaba, respondió de forma breve: “Yo soy trader, opero”. Actualmente reside en Miami, desde donde genera contenido vinculado con negocios, inversiones, estilo de vida y emprendimientos digitales.

Bruno es influencer en las redes sociales

Bugatti Chiron Pur Sport: motor W16, edición limitada y diseño inspirado en la selección argentina

El Bugatti Chiron Pur Sport es una de las variantes más exclusivas desarrolladas por la marca francesa. Está equipado con un motor W16 de 8.0 litros y cuatro turbocompresores capaz de desarrollar 1500 caballos de fuerza, una característica que lo ubica entre los vehículos de producción más potentes del mundo.

Las publicaciones del argentino acumularon miles de reproducciones y numerosos comentarios de usuarios que destacaron tanto el nivel del automóvil como el homenaje dedicado al equipo nacional.