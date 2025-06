Es la maquilladora oficial de Susan Sarandon y revela dos productos para mantener la piel de la actriz radiante

Katey Denno, maquilladora oficial de Susan Sarandon, reveló cuál es el secreto para mantener la piel hidratada y sin arrugas, como la que luce la famosa actriz estadounidense, quien a sus 78 años luce radiante en su última cinta de Netflix Nonnas, que se estrenó el pasado 9 de mayo de 2025 en la plataforma de streaming.

Este es el producto secreto para lucir una piel sin arrugas como Susan Sarandon

De acuerdo con Katey Denno, unas de las maquilladoras favoritas de las estrellas de Hollywood, el secreto para mantener la piel impecable en Susan Sarandon es una crema natural y libre de agentes tóxicos, que ofrece una hidratación profunda en el cutis.

Hidratación profunda de la piel. Pexels

La profesional comparte que, aunque no es un producto barato, solo basta con aplicar una pequeña cantidad y masajear el rostro y cuello para conseguir una piel suave y tersa.

Los ingredientes que recomienda la maquilladora para lucir una piel joven y perfecta

Katey Denno compartió, a través de su blog The beauty of it is, que la crema hidratante que utiliza en el cutis de Susan Sarandon ofrece hidratación inmediata y mantiene la piel impecable a pesar de la fatiga o falta de sueño.

Está elaborada con ingredientes como el aceite de fruta de burití y la raíz de lirio, que rehidrata la piel y la protege del calor, la sequedad y el frío; debido a que penetra en la dermis como un aceite y la protege como un sérum, según detalla la marca del producto en su sitio web.

La maquillista suele compartir recomendaciones de belleza para cuidar la piel madura en su cuenta de IG. Instagram @kateydenno

Beneficios del aceite de burití y raíz de lirio en el cuidado de la piel

Chandi Patel, científica cosmética, compartió en un artículo de la School of Natural Skincare, que entre los beneficios que tiene el aceite de burití para el cuidado de la piel destacan:

Reduce la aparición de líneas finas y arrugas ,

, Aclara las manchas oscuras causas por exposición al sol

causas por exposición al sol Restaura la elasticidad de la piel

Combate afecciones de la piel como enrojecimiento, erupciones, piel sensible, aspereza e irritación, gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

Nonnas. (L-R) Lorraine Bracco como Roberta, Brenda Vaccaro como Antonella, Susan Sarandon como Gia y Talia Shire como Teresa brillan en la película Nonnas. Cr. Jeong Park/Netflix © 2025. Jeong Park/Netflix - 20200413.ARW

Esto se debe a que el aceite de burití es rico en betacaroteno, ácidos grasos y además contiene vitaminas E y A.

En cuanto a la raíz de lirio, los expertos del sitio Nature in bottle comparten que es un agente muy útil en tratamientos de belleza, debido a que alivia la piel seca y sensible, puede regular la producción de seborrea y mejora el aspecto de la piel, ya que combate arrugas y retrasa los signos del envejecimiento.