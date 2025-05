Es una de las comediantes más reconocidas en México, fue a trabajar a EE.UU. y terminó arrestada: “Me esposaron”

Las reglas migratorias de Estados Unidos aplican sin distinción alguna y son de las más estrictas en el mundo. Por lo mismo, incluso celebridades como Liliana Arriaga “La Chupitos”, tienen anécdotas en las que, al pasar por alto requisitos indispensables, vivieron momentos incómodos con las autoridades, e incluso, pasaron por el arresto y/o por la expulsión temporal del país.

Quién es Liliana Arriaga “La Chupitos”, la comediante mexicana que fue detenida y expulsada de EE.UU.

Liliana Alejandra Arriaga Franco, conocida artísticamente como “La Chupitos”, es una comediante y actriz mexicana nacida el 2 de enero de 1972, según su ficha técnica en el sitio musical LaLetraDe. En general, siempre mostró inclinación por el humor y por el entretenimiento, incluso tras haber estudiado formalmente la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas.

Liliana Arriaga cobró fama en toda América Latina al caracterizarse como "La Chupitos", una mujer en permanente estado de ebriedad IMDb/Televisa

Según se apunta en su semblanza de IMDb, Liliana comenzó a dar vida a “La Chupitos” tras inspirarse en un tío suyo con problemas de alcoholismo. Su debut con este personaje se dio en la década de 1990 gracias a un concurso de comediantes, el cual, también le valió su incursión en programas de Televisa como Derbez en Cuando, La Hora Pico y La Casa de la Risa.

Con el tiempo y tras la fama ganada en Televisa, Liliana también incursionó en el cine gracias a Maul Dogs y a Chilangolandia. Dentro de su vida personal, LaLetraD resalta que Liliana está casada con el empresario Tizoc Valencia, con quien cría a sus tres hijos (uno de ellos, fruto del primer matrimonio de Arriaga).

¿Cómo fue su arresto en EE.UU. y cómo terminó “deportada” a México?

Según una entrevista reciente que Liliana Arriaga “La Chupitos” concedió al programa Sale El Sol, hace años tuvo un problema migratorio que todavía le provoca estrés y miedo al narrarlo. Gracias a su promotor y manager de aquel entonces, la comediante se convenció de que podía (de alguna forma) dar una presentación en EE.UU. sin tramitar una visa de trabajo específica.

“Me llegaron a regresar porque fui a trabajar con mi visa normal [de turista] y me castigaron un rato. Es una parte de mi vida de la que no me quiero acordar porque se siente muy feo”, se sinceró la comediante, quien hoy en día, incluso, pasa algunas temporadas como residente en Estados Unidos.

Dado que el esposo de Liliana Arriaga, Tizoc Valencia, tiene la residencia permanente, tanto la comediante como su familia pueden vivir legalmente en Estados. En la misma entrevista, la actriz recalcó que sus dos hijos menores son ciudadanos, y que, de hecho, la Unión Americana le parece un territorio más seguro para vivir.

Liliana Arriaga sin su caracterización de "La Chupitos" IMDb

Sin embargo, la experiencia actual de “La Chupitos” contrasta con la vez en que las autoridades la castigaron al “deportarla” por cinco años, ello, bajo la falta de intentar trabajar en Estados Unidos sin la documentación adecuada. Este incidente todavía representa un impacto emocional significativo para la comediante, quien también confesó que durante un tiempo evitó regresar al territorio estadounidense por temor a enfrentar una situación similar.

La carrera de Liliana Arriaga “La Chupitos” en Estados Unidos tras ser detenida en el país

En un giro que probablemente “La Chupitos” no imaginó cuando la “castigaron” por intentar trabajar en EE.UU., ahora se emplea en dicho país de forma legal y exitosa. Según resalta ella misma mediante su cuenta de Instagram, su estancia en territorio estadounidense la lleva por múltiples proyectos hoy día:

Los proyectos de Liliana se ven impulsados por su manager actual y esposo: Tizoc Valencia