Video: imágenes del momento exacto tras el asesinato de Carolina Flores, ex miss mexicana

En México, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) investiga el homicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de la belleza de Baja California, que fue asesinada en el interior de su departamento. En las últimas horas, se difundieron imágenes del momento exacto en el que su suegra le dispara y la acusa de haberle “robado” a su hijo. La familia y allegados de la víctima convocaron a una movilización para exigir justicia.

Las imágenes del momento exacto tras el asesinato de Carolina Flores, exreina de la belleza

La conmoción persiste en Polanco, Manuel Hidalgo, tras el asesinato de Flores Gómez, cuyo crimen fue denunciado un día después por su esposo, identificado como Alejandro N.

El video del momento del asesinato de Carolina Flores

En sus declaraciones, señaló a agentes de la Policía de Investigación (PDI) que fue su madre, Erika María N., quien presuntamente la asesinó con un arma .9 milímetros.

En las últimas horas, el periodista Carlos Jiménez difundió un video grabado en el interior del departamento de la pareja en el momento del asesinato. En las imágenes se puede observar que Erika María N. conversaba con la mujer cuando le disparó varias veces.

Los gritos de la mujer llamaron la atención de su esposo, quien se acercó a la escena mientras preguntaba qué había pasado. Cuando descubrió el cuerpo de Flores Gómez en el suelo, le recriminó a su madre, quien respondió: “No hice nada, me hizo enojar”.

Ante esta respuesta, Alejandro N. le remarcó que Flores Gómez es su familia. Inmediatamente, Erika N. contestó que él era su familia y agregó: “Tú eras mío y ella te robó”.

La investigación sobre el asesinato de Carolina Flores

Más allá del video que se conoció, el testimonio del hombre cuenta con varias inconsistencias, según reveló la FGJ. La información compartida por Jornada señala que la policía no descarta que el hombre pudiera estar relacionado.

En el momento de la autopsia, la mujer tenía múltiples heridas de bala: seis de ellas a la altura de la cabeza y seis más en el tórax. La causa fue caratulada como delito de homicidio doloso y no como feminicidio, un punto que generó polémica en el debate público.

El esposo de Carolina Flores reveló a los investigadores que fue su madre quien le disparó Jam Press

La gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, expresó su solidaridad con la familia de la víctima y exigió que se aclare el caso, según consignó Fox News. "Ningún crimen contra una mujer debe quedar impune“, declaró.

Asimismo, la fiscal María Elena Andrade Ramírez indicó que hay coordinación con las autoridades de la Ciudad de México para apoyar la investigación.

La mujer había participado en concursos de belleza y fue coronada Miss Teen Universe de Baja California en el año 2017.

El pedido de justicia por el asesinato de Carolina Flores en Baja California

A través de las redes sociales, el Colectivo Legado Diamantina Rosa pidió que las autoridades investiguen y aclaren el caso. “Nos unimos al dolor de nuestra compañera Reyna Gómez Molina, integrante de Diamantina Rosa, por la pérdida de su hija, Carolina Flores Gómez. Exigimos verdad y justicia. No habrá silencio ni olvido”, escribieron, según informó la revista HOLA.

Los familiares de Carolina Flores convocaron a una movilización este sábado para exigir justicia por el asesinato Jam Press

Una manifestación está programada para el sábado 25 de abril a las 15 hs en CEARTE Ensenada, México. “Saldremos a las calles en una marcha pacífica para exigir justicia para Carolina Flores Gómez. Hagamos que su nombre resuene en las calles y llegue a donde sea necesario. Carolina merece justicia”, concluyeron.