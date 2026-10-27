Eugenio Derbez anuncia junto a su esposa la llegada de alguien a su familia: “Nos animamos a adoptar”

Eugenio Derbez y su esposa, Alessandra Rosaldo, anunciaron la llegada de un nuevo integrante a su hogar, una decisión que tomaron después de atravesar una dolorosa pérdida familiar. La pareja presentó a Kobe, un perro de cuatro años que se incorporó a la familia del actor mexicano.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo adoptaron a un perro

Después de más de tres años de la muerte de Fiona , su mascota anterior, Derbez y Rosaldo decidieron abrir nuevamente las puertas de su hogar a un perro.

de la , su mascota anterior, Derbez y Rosaldo decidieron abrir nuevamente las puertas de su hogar a un perro. La pareja compartió la noticia el domingo 25 de octubre a través de las redes sociales, donde presentó oficialmente a Kobe.

Alessandra Rosaldo detalló en Instagram que Kobe presentaba señales e indicios de trauma, abandono y maltrato facebook.com/alexrosaldooficial

“Después de más de tres años de haber perdido a nuestra amada Fiona y de haberlo pensado mucho, nos animamos a adoptar”, escribió la artista.

En una publicación realizada desde su cuenta de Instagram, Rosaldo explicó que la decisión fue el resultado de un proceso de reflexión que se extendió durante varios años. La familia aseguró que buscó ofrecerle un entorno seguro después de conocer las circunstancias en las que había vivido anteriormente.

La artista contó que el perro fue abandonado por su anterior familia, que habría explicado que ya no podía hacerse cargo de él. Sin embargo, las primeras observaciones de la pareja la llevaron a plantearse otra posibilidad: que el animal no hubiera recibido los cuidados necesarios.

En su publicación, Rosaldo relató que identificaron señales que les hicieron sospechar que Kobe había atravesado experiencias difíciles. En palabras de la cantante, el perro presentaba indicios de trauma, abandono y maltrato.

El significado del nombre Kobe y la tradición de los perros de Eugenio Derbez

Otro de los detalles que llamó la atención en el anuncio fue el nombre elegido para el nuevo integrante. Según explicó Rosaldo en Instagram, Kobe fue bautizado en homenaje a Kobe Bryant, el reconocido basquetbolista estadounidense.

El nombre del perro fue elegido como un homenaje directo a la leyenda del básquetbol estadounidense Kobe Bryant facebook.com/alexrosaldooficial

La elección continúa una costumbre que Derbez mantuvo con sus anteriores perros de raza golden retriever. Antes de la llegada de Kobe, sus mascotas se llamaron Shaq y Jordan, nombres que también remiten a figuras destacadas del básquetbol.

Eugenio Derbez y el recuerdo de Fiona, su compañera durante 11 años

La familia atravesó una pérdida importante en agosto de 2023, cuando murió Fiona, su perra y compañera durante 11 años.

En aquel momento, el actor mexicano compartió un mensaje en Instagram en el que expresó el profundo dolor que le provocaba la ausencia del animal. Fiona formó parte de su vida profesional y personal y lo acompañó durante filmaciones, proyectos y viajes.

La adopción ocurre tras el deceso de Fiona, la perra que acompañó al actor y comediante mexicano durante 11 años facebook.com/alexrosaldooficial

En su despedida, Derbez recordó que la perra estuvo presente durante largas jornadas de trabajo, incluso cuando debía pasar noches sin dormir o levantarse de madrugada para cumplir con sus compromisos. También la describió como su compañera de viajes y cómplice de aventuras, además de destacar el vínculo que había construido con su hija Aitana.

El actor manifestó entonces que le resultaría especialmente difícil retomar sus actividades sin ella. En su mensaje, reconoció que intentar hacer reír a otras personas sería un desafío mientras atravesaba semejante tristeza.

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En aquella publicación, el comediante dedicó palabras especiales a su esposa y a su hija, a quienes agradeció por haberle dado a Fiona una familia.

También expresó su deseo de encontrar resignación ante la pérdida, especialmente por Aitana, quien, según contó entonces, no dejaba de llorar.