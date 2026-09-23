Gael García Bernal, actor mexicano: “El significado profundo de la existencia está en el culto a los afectos, que nada tiene que ver con el dinero”

El actor mexicano Gael García Bernal considera que los afectos, el amor y el cariño ocupan un lugar esencial en la existencia, por fuera del valor que establece el dinero. Esa reflexión atraviesa Hombre al agua, la película que produce, dirige y protagoniza, y con la que volvió a ponerse detrás de cámaras siete años después de Chicuarotes.

La reflexión de Gael García Bernal sobre los afectos y el dinero

A sus 47 años y después de 34 años de trayectoria frente a las cámaras, el actor mexicano aseguró que atraviesa un momento de madurez que le permite hablar con libertad sobre aquello que más le interesa. Parte de esas inquietudes quedaron plasmadas en su nuevo largometraje.

El actor asegura que atraviesa una etapa de madurez que le permite hablar con mayor libertad sobre sus inquietudes Instagram @gaelgarciab

En una entrevista publicada por Excelsior el 22 de septiembre, García Bernal explicó que una de las ideas centrales de la película parte de aquello que considera esencial para las personas: “La belleza, el cariño, el amor y el significado profundo de la existencia están en el culto a los afectos, que nada tiene que ver con el dinero”.

El director trasladó ese planteamiento a situaciones de la vida cotidiana y puso como ejemplo el costo de formar una familia. “Eso se dice muy fácil si lo trasponemos a la realidad que vivimos hoy en día y podemos decir: ‘¿Cómo?, pero si tener hijos es carísimo’, pero eso es lo esencial de la vida”, sostuvo.

A partir de esa contradicción, planteó otros interrogantes que quiso abordar a través de la historia: “¿Por qué las estructuras nos la ponen tan complicada?, ¿por qué nos aferramos a triunfar?, ¿por qué hay un sentimiento de ganar en la vida?”.

El regreso de Gael García Bernal a la dirección con “Hombre al agua”

Hombre al agua representa el tercer largometraje de García Bernal como director. Su debut detrás de cámaras fue con Déficit, casi dos décadas atrás.

La película también lo tiene como productor, protagonista y coguionista junto al dramaturgo argentino Mariano Pensotti. Antes de su llegada a la cartelera comercial, el filme fue presentado en los festivales de cine de Venecia y Toronto.

García Bernal interpreta a Camilo, un salvavidas cubano cuya vida cambia después de rescatar a un empresario mexicano Instagram @gaelgarciab

El realizador hizo luego una parada en Ciudad de México para promocionar su estreno, previsto para este jueves. García Bernal definió el proyecto como una oportunidad para investigar cuestiones propias.

Al referirse al lugar que ocupa en su trayectoria, en diálogo con Excelsior aseguró que “es una sublimación” de quién es y de los lugares a los que ha ido. A su vez, la describió como “una fábula loca” en la que se ve reflejado, aunque aclaró que no representa la realidad en la que vive.

El largometraje incorpora personajes provenientes de distintos puntos de Latinoamérica y utiliza esa diversidad para construir una historia atravesada por el poder. García Bernal explicó que buscó explorar “dónde se encuentra el cuerpo político hoy”.

En esa misma reflexión, habló del “juego tan tenaz” que se tiene en la región de la democracia, “donde el dinero y el capitalismo rampante dictan las reglas” de cómo se tiene que “vivir la vida”. También señaló que quería representar una realidad en la que aquello que conforma a Latinoamérica “puede ser cooptado por el capital para fines electorales”.

La elección de diferentes nacionalidades también está vinculada con su recorrido personal. El actor explicó que vivió en distintos lugares de la región y mantiene vínculos familiares y afectivos con ellos.

“Siento que compartimos muchas realidades, complicaciones y conflictos, pero cada uno con distinto color, acento y sabor”, señaló.

La película de García Bernal: “Hombre al agua” tendrá a Ricky Martin en el elenco

García Bernal interpreta a Camilo, un salvavidas cubano que rescata de morir ahogado a Abel, un empresario mexicano encarnado por Jorge Salinas. Después de ese episodio, Camilo recibe una invitación para viajar a Yucatán, comienza a trabajar para Abel, se convierte en su brazo derecho y se casa con Juana, la hija del empresario, interpretada por Esmeralda Pimentel.

La historia sigue a Camilo, un salvavidas cubano que salva a un empresario mexicano

El escenario cambia cuando Abel decide convertirse en político. Camilo comienza a experimentar situaciones extrañas en la hacienda donde vive con su esposa.

Allí aparecen una actriz brasileña, la amante argentina de su suegro y Roby, un famoso cantante puertorriqueño. Este último personaje quedó a cargo del cantante Ricky Martin.

La idea surgió durante el proceso de escritura del guion. En su entrevista con Excelsior, García Bernal recordó lo que pensó: “Estaría buenísimo que mi personaje, Camilo, abra la puerta y encuentre a Ricky Martin”.