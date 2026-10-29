Eugenio Derbez, sobre el trabajo: “No hay que traicionar tu proyecto, tu bebé, tus sueños solo por dinero”

Eugenio Derbez recordó cómo consiguió realizar No se aceptan devoluciones, la película con la que debutó como director en 2013. En un video, relató los rechazos que recibió al intentar pasar de la televisión al cine, la propuesta que decidió no aceptar y las razones por las que defendió el guion durante años.

Eugenio Derbez y los rechazos que lo llevaron a crear su propia película

“ No hay que traicionar tu proyecto, tu bebé, tus sueños solo por dinero ”, reflexionó Derbez en su canal de YouTube al recordar las dificultades que atravesó para llevar la película a la pantalla grande.

”, reflexionó Derbez en su canal de YouTube al recordar las dificultades que atravesó para llevar la película a la pantalla grande. Para el actor, la experiencia confirmó la importancia de defender una idea creativa, incluso cuando hacerlo implica esperar más tiempo para conseguir financiación.

Antes de dirigir su primera película, Derbez se encontró con una industria que dudaba de su capacidad para trabajar en el género dramático. Su trayectoria en la televisión mexicana, marcada por personajes cómicos como Ludovico P. Luche y el Lonje Moco, generaba resistencia entre algunos productores.

“Cada vez que mencionamos tu nombre en una junta, pues todo el mundo se ríe y dicen: ¿Cómo crees que vamos a meter en esta película dramática, en esta película seria? ¿Cómo vamos a meter a Ludovico Peluche o a Lonje Moco?”, recordó sobre las respuestas que recibía.

Ante esas negativas, el actor entendió que tendría que impulsar su propia historia si quería abrirse camino. “Me di cuenta de que la única manera de poder yo trabajar en cine iba a ser trabajando yo en mi propia película y así fue como empecé a escribir”, explicó.

La decisión marcó el inicio de un proceso que se extendió durante 12 años. Derbez buscó productores y directores dispuestos a apostar por la historia, pero no consiguió que alguien asumiera la dirección tal como él la imaginaba.

Finalmente, decidió hacerse cargo también de la dirección.

La propuesta de Sony que Eugenio Derbez rechazó por el final

Uno de los momentos decisivos llegó cuando, según relató Derbez, los estudios Sony en Estados Unidos mostraron interés en producir la película. La posibilidad de conseguir financiación parecía acercarlo a su objetivo, pero había que cambiar el desenlace.

“En el año seis, a la mitad de esta aventura, los estudios Sony en Estados Unidos dijeron: ‘Yo le entro, yo produzco tu película, siempre y cuando le cambies el final’”, contó.

Eugenio Derbez tardó 12 años en concretar No se aceptan devoluciones, la película con la que debutó como director y que defendió sin renunciar al final de su historia @ederbez

El actor decidió rechazar la propuesta. Después de años de trabajo, no estaba dispuesto a modificar uno de los elementos centrales del relato para conseguir el respaldo económico que necesitaba.

“Dije: ‘No, no, no. La película o se hace como está escrita o no la hago’. Y les dije que no y eso me costó otros seis años de mi vida de tener que esperar”, recordó.

Para Derbez, mantener el final era parte de la identidad de la película y el desenlace de aquella espera fue favorable. No se aceptan devoluciones llegó a los cines en 2013 y se convirtió en un éxito comercial.

Según un comunicado de Televisa publicado en septiembre de ese año, la película fue vista por más de 3,3 millones de personas en México durante sus primeros tres días en cartelera.

La lección de Eugenio Derbez sobre el dinero y los instintos

La experiencia también le dejó una reflexión sobre el riesgo económico y la importancia de escuchar las propias convicciones al tomar decisiones profesionales.

Esta imagen proporcionada por ViX muestra a Eugenio Derbez en el personaje de Carlos Villarías en una escena de "Y llegaron de noche". (Vix vía AP) ViX

Derbez contó que recibió el consejo de no invertir su propio dinero en la producción. Según recordó, una persona le mencionó el éxito de El crimen del padre Amaro y le recomendó no poner sus ahorros en la película.

El actor reconoció que siguió aquel consejo, aunque después bromeó con lo que podría haber ocurrido si hubiera decidido invertir: “Me arrepiento. Si no le hubiera hecho caso y hubiera metido mi dinero, ahorita estaría yo en un yate en el Mediterráneo disfrutando de las vacaciones”.

A partir de esa anécdota, insistió en la importancia de prestar atención a la intuición. “Por eso mi compañía se llama Tripas, porque todo aquí, todo lo que te dicen las tripas, a eso es a lo que hay que hacerle caso. Sigan sus instintos siempre”, aconsejó.

El actor también explicó que no quería trasladar al cine la misma fórmula que utilizaba en televisión. Su objetivo era hacer una película diferente, capaz de combinar la comedia con una historia emocional.

“La única manera de hacer una comedia memorable es haciéndola con corazón”, sostuvo. Para Derbez, la combinación de humor y drama era una parte esencial de la propuesta narrativa de No se aceptan devoluciones.