Fue uno de los galanes más afamados de Televisa y revela cómo se casó por la green card: “Decimos amor de mi visa”

Cada vez son más los famosos latinos que triunfan en Estados Unidos. Pero el caso del mexicano Jaime Camil es peculiar, porque después de cobrar fama mundial por su papel de Rogelio de la Vega en Jane the Virgin, se sinceró con algunos medios al admitir que la razón de su matrimonio fue, en palabras simples, obtener la green card para tener la residencia permanente en el país norteamericano.

Jaime Camil está casado desde 2013 con la actriz Heidi Balvanera, quien también es mexicana. Juntos tienen dos hijos (Elena y Jaime Jr.), y en sus respectivas redes sociales muestran el día a día de su vida familiar.

Antes de dedicarse por completo a la actuación, Camil también incursionó en la música, lanzando discos como solista con moderado éxito @jaimecamil vía Instagram

Y más allá del amor verdadero que sienten el uno por el otro, Camil admitió públicamente que su motivación para formalizar su relación con Heidi Balvanera fue la necesidad de conseguir la residencia permanente en EE.UU. para ambos. En entrevista con The Jennifer Hudson Show, Jaime contó que, aunque él y Heidi ya estaban casados simbólicamente, su abogado de inmigración les indicó que necesitaban un certificado de matrimonio oficial para solicitar la residencia.

Cabe mencionar que esta solicitud fue en el marco del éxito de La fea más bella (protagonizada por Jaime Camil) en Estados Unidos, a la par que el actor debutaba en Broadway gracias al musical Chicago. Así, aunque ya había un sustento legal y laboral para que Jaime y su familia pudieran aplicar a la residencia, era mucho más práctico que tanto él como Heidi formalizaran su unión para el trámite.

Pese a la cercana asesoría de un abogado para que la pareja contrajera matrimonio en el registro civil del condado de Ventura, California, para las autoridades resultó sospechoso que la solicitud de green card se presentara apenas un día, después del enlace.

Aunque la coincidencia temporal generó sospechas en las autoridades migratorias, que debieron revisar la documentación, en pocos días se aclaró que la relación era legítima y el proceso continuó sin inconvenientes.

“En México decimos ‘amor de mi visa’, el amor de mi visa. No, estoy bromeando. Nos casamos porque yo estaba haciendo el proceso de green card para mi familia (...) Le dije a mi abogado: ‘Solo diles que nos casamos en una ceremonia maya con un chamán’, pero él me respondió: ‘No, necesitas un documento oficial”, contó Camil en tono humorístico mientras charlaba con la conductora Jennifer Hudson.

La proyección internacional y los trabajos de Jaime Camil en EE.UU.

Conforme la fama de Jaime Camil se consolidó gracias a La fea más bella y Chicago, logró la proyección internacional al involucrarse en proyectos estadounidenses:

Jane the Virgin : aquí interpretó a Rogelio de la Vega, un personaje que le valió nominaciones a premios como los Critics’ Choice Awards.

: aquí interpretó a Rogelio de la Vega, un personaje que le valió nominaciones a premios como los Critics’ Choice Awards. Schmigadoon!: participó bajo el papel del alcalde Menlove en esta serie musical.

Jaime Camil y toda su familia viven la mayor parte del tiempo en EE.UU. @jaimecamil vía Instagram

Adicionalmente, el perfil de IMDb del mexicano confirma que también participó en Brokers, Legend of the Three Caballeros y otras destacadas series de comedia en diversos formatos.

Breve semblanza biográfica de Jaime Camil

La ficha técnica de Jaime Camil en IMDb informa que nació en la Ciudad de México el 22 de julio de 1973. Formalmente, inició su carrera en los medios como locutor de radio en la estación Alfa 91.3, en donde su carisma le abrió paso al mundo de la televisión.

"La Fea Más Bella" es la versión mexicana de "Yo Soy Betty, La Fea" Televisa

En la pantalla chica mexicana destacó como conductor de programas de entretenimiento en México, pero en las telenovelas se consolidó como “galán protagónico” gracias a Mi destino eres tú y La fea más bella, ambas transmitidas por Televisa.