Antes del Mundial 2026: Néstor Lorenzo rompe en llanto junto a referentes de la selección de Colombia

El entrenador de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, no pudo contener las lágrimas antes del Mundial 2026. James Rodríguez, Luis Díaz y otros referentes también se emocionaron tras ver un video en el que participaron sus familiares, quienes les recordaron el camino recorrido para llegar a la Copa del Mundo.

El video que emocionó a Lorenzo y la selección de Colombia

El video que hizo llorar a Lorenzo presentó imágenes de los futbolistas cuando eran pequeños y mensajes grabados por mujeres de su entorno familiar.

El contenido formó parte de una campaña promocional de una empresa de mensajería y logística lanzada en el marco del Día de la Madre, y también incorporó referencias a entrenamientos, viajes y momentos previos a la llegada del plantel a la selección mayor.

La campaña puso el foco en las madres y en el origen familiar de los jugadores

La narración abrió con referencias al regreso del país latinoamericano a la Copa del Mundo: “Colombia ha ganado. Colombia ha goleado y se ha clasificado”. Después, una de las voces del video agradeció al equipo por hacer a los hinchas “gritar en medio de lágrimas”.

La secuencia les pidió a la selección que no jueguen por los aficionados, sino por su propia historia y “por las veces que llegaron sin tener cómo llegar”. El contenido también incluyó un mensaje de la madre de Lorenzo, Luisa Gagliardi, quien apareció con una camiseta de la escuadra colombiana.

En su intervención, le comentó al director técnico que “en el barrio” siempre los apoyan y le manifestó que quiere “lo mejor para todos los colombianos”. Además, expresó su deseo de que el conjunto gane el Mundial 2026 y les deseó “mucha suerte”.

Lorenzo retomó ante el grupo el lema de “entrega absoluta” que acompañó al equipo en la Copa América

Después de la proyección, según se pudo ver en una publicación de Instagram, Lorenzo tomó la palabra visiblemente emocionado frente al grupo y afirmó mientras se secaba las lágrimas que los futbolistas conocían el nivel de compromiso que exige el equipo. En ese contexto, el entrenador retomó la frase que los había acompañado durante la convocatoria para la Copa América y les preguntó si recordaban el lema de “entrega absoluta”.

La trayectoria de Néstor Lorenzo antes de ser el director técnico de Colombia

Lorenzo inició su recorrido como futbolista en Argentinos Juniors y debutó profesionalmente en 1985. Durante su trayectoria jugó en el SSC Bari de Italia, Swindon Town de Inglaterra, San Lorenzo, Banfield, Ferro Carril Oeste, Boca Juniors y Quilmes.

Además, Lorenzo integró la selección argentina que alcanzó la final del Mundial de 1990 junto a Diego Armando Maradona. En una entrevista con CNN, recordó que fue titular durante ese torneo y señaló que haber sido “jugador de los 22 de la lista” fue “muy importante” para su vida.

Las familiares de los futbolistas participaron en un homenaje por el Día de la Madre Captura Inter Rapidísimo

Tras retirarse como jugador, Lorenzo siguió su carrera como parte del cuerpo técnico de José Pékerman, también exentrenador de Colombia. Entre 2012 y 2019, Lorenzo fue justamente asistente en el equipo colombiano y luego, entre 2021 y 2022, tuvo un paso por el FBC Melgar de Perú, ya como entrenador principal.

Finalmente, asumió en 2022 como DT del combinado cafetero. En la mencionada entrevista, Lorenzo recordó que fue contratado para clasificar a Colombia al Mundial y sostuvo que el equipo logró ese objetivo “de buena manera”.