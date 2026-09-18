Gustavo Dudamel, músico y compositor: “Aun después de los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz”

Gustavo Dudamel se presentó como el nuevo director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York tras despedirse de la orquesta de Los Ángeles. Su primera temporada comenzó con un concierto especial el pasado 11 de septiembre por el 25° aniversario de los atentados a las Torres Gemelas, donde reflexionó sobre el rol de la música en los “momentos más oscuros”.

El mensaje de Gustavo Dudamel sobre la memoria y esperanza

Tras el concierto en el Ground Zero junto a la Filarmónica de Nueva York , Dudamel escribió en su cuenta de Instagram: “El dolor y el amor tienen su propia manera de medir el tiempo . Es encontrar belleza incluso en medio de la tristeza y recordarnos que, aun después de los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz y esperanza” .

, Dudamel escribió en su cuenta de Instagram: “El dolor y el amor . Es encontrar belleza incluso en medio de la tristeza y recordarnos que, aun después de los momentos más oscuros, . La reflexión acompañó el homenaje a las víctimas del 9/11, en un gesto que marcó el inicio simbólico de su etapa neoyorquina.

De Los Ángeles a Nueva York: la nueva vida de Gustavo Dudamel, el director musical latino que causa sensación en EE.UU.

Cómo será la agenda de Gustavo Dudamel como director de la Filarmónica de Nueva York

La temporada incluye estrenos mundiales de las compositoras Zosha Di Castri y Tania León .

. Luego, Dudamel realizará una gira de dos semanas por París, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburgo y Viena.

realizará por París, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburgo y Viena. La Filarmónica también sellará una alianza a cinco años con Carnegie Hall , con las actuaciones solistas de Marina Rebeka, Jonas Kaufmann y Ludovic Tézier.

, con las actuaciones solistas de Marina Rebeka, Jonas Kaufmann y Ludovic Tézier. La temporada cerrará con la primera interpretación en la historia de la orquesta de la obra MASS de Leonard Bernstein, además de homenajes por los cumpleaños de John Adams y Steve Reich.

Gustavo Dudamel tendrá una gira por dos semanas en Europa y estrenos mundiales de las compositoras Zosha Di Castri y Tania León Instagram/@gustavodudamel

Así fue la despedida de Gustavo Dudamel en Los Ángeles

El 27 de agosto , Dudamel cerró sus 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles con un concierto en el Hollywood Bowl dedicado a Venezuela y a las víctimas de los terremotos del 24 de junio.

, Dudamel con un concierto en el Hollywood Bowl dedicado a Venezuela y a las víctimas de los terremotos del 24 de junio. El repertorio incluyó temas de Carlos Vives (“Solo quiero verte sonreír” y “La tierra del olvido”), Natalia Lafourcade (“Pajarito colibrí” y un popurrí con “Alma llanera” y “Hasta la raíz”).

(“Solo quiero verte sonreír” y “La tierra del olvido”), Natalia Lafourcade (“Pajarito colibrí” y un popurrí con “Alma llanera” y “Hasta la raíz”). “La música transforma nuestras vidas. Cuando nos encontramos en momentos como el que atraviesa ahora Venezuela, nos vinculamos los unos con otros a través de la belleza del arte”, dijo Dudamel durante la velada.

De Venezuela a Estados Unidos: la historia de Gustavo Dudamel

Nacido en Barquisimeto, Venezuela; Dudamel creció en un hogar de músicos : su padre era trombonista y su madre, profesora de canto, según su biografía oficial.

: su padre era trombonista y su madre, profesora de canto, según su biografía oficial. En 2004 ganó la Competencia de Dirección Gustav Mahler , el trampolín que catapultó su carrera internacional.

, el trampolín que catapultó su carrera internacional. Dirigió la Sinfónica de Gotemburgo (2007-2012) y la Ópera de París (2021-2023) , antes de asumir la Filarmónica de Los Ángeles en 2007, con apenas 26 años.

la , antes de asumir la Filarmónica de Los Ángeles en 2007, El pasado 27 de agosto de 2026 ofreció su último concierto en Los Ángeles y, el 10 de septiembre, debutó como director en la Filarmónica de Nueva York, incorporándose así a una lista de directores históricos que incluye a Gustav Mahler y Leonard Bernstein.

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