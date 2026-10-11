Gustavo Dudamel a sus 45 años: llegó a Nueva York y ahora impulsa un programa para expandir la música a millones

El pasado 10 de septiembre, inició la temporada de Gustavo Dudamel como el nuevo director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York. Su llegada al Empire State da visibilidad a programas como UpBeat NYC, una iniciativa que brinda formación musical gratuita a unos 230 niños y jóvenes de entre cinco y 21 años.

El programa inspirado en Dudamel que impulsa la música a millones

UpBeat NYC fue fundado en 2009 en el sur del Bronx por Richard Miller y se inspira en El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, un programa público de educación musical fundado en Caracas por el músico José Antonio Abreu.

Carlos Sánchez, director musical del programa, se formó en El Sistema y tocó por primera vez junto a Dudamel a los 13 años en Maracaibo, y luego lo acompañó en giras internacionales con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

“En UpBeat, tocar música se convierte en un acto de empoderamiento personal y de construcción de comunidad, porque cuando todos participan, avanzamos juntos”, describe el sitio web del proyecto.

Cómo funciona UpBeat NYC

Inspirado en el modelo venezolano, UpBeat NYC opera bajo un esquema inclusivo y sin barreras. Desde este punto, no exige audiciones ni cuotas, y proporciona instrumentos musicales prestados sin costo alguno.

Carlos Sánchez es director musical de UpBeat NYC y tuvo la oportunidad de ser dirigido por Gustavo Dudamel en el sistema de Venezuela UpBeat NYC

Según el sitio web del programa, la propuesta combina la enseñanza con el apoyo social directo a las familias, mediante la entrega de alimentos y asistencia en situaciones difíciles. Las clases se dividen en las siguientes etapas:

Paper Orchestra (cinco-seis años) : se introduce la música a los más pequeños, quienes aprenden nociones básicas rítmicas y auditivas con instrumentos de papel hechos a mano.

: se introduce la música a los más pequeños, quienes aprenden con instrumentos de papel hechos a mano. Instrucción instrumental inicial (más de seis años) : primer contacto con instrumentos reales , donde los alumnos desarrollan técnica y lectura musical a través de clases grupales e individuales.

: primer contacto con , donde los alumnos desarrollan técnica y lectura musical a través de clases grupales e individuales. Progresión de ensambles y clases privadas (ocho-21 años): los estudiantes avanzan hacia agrupaciones de mayor nivel. Todos los participantes reciben clases individuales semanales con un músico profesional para garantizar una atención personalizada a su ritmo de aprendizaje.

Los niños menores de seis años empiezan a tener nociones básicas rítmicas y auditivas con instrumentos de papel Instagram/@upbeatnyc

A partir de los 14 años, los estudiantes con mayor experiencia pueden acceder a empleos pagados como instructores asistentes o aprendices de luthería en la reparación de instrumentos.

La llegada de Gustavo Dudamel a Nueva York

El primer concierto de la “era Dudamel” fue el 10 de septiembre en el Radio City Music Hall, donde fue acompañado por las cantantes Lizzo y Joaquina.

Con este espectáculo, el director de orquesta anticipa una nueva etapa para la Filarmónica de Nueva York que expanda la música clásica a los barrios considerados “desiertos artísticos”, como el sur del Bronx, Washington Heights, Corona y Canarsie, según CNN.

“El arte está hecho para enaltecer y favorecer el espíritu”, dijo en una entrevista para El País.

Gustavo Dudamel asumió como director artístico y musical de la Filarmónica de Nueva York en septiembre de 2026 Instagram/@gustavodudamel

En octubre, la Filarmónica de Nueva York realiza gira por Europa, la primera en una década. Del 9 al 22 de octubre, la orquesta se presentará por París, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburgo y Viena.