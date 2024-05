La Divaza reveló quién quiere que gane La Casa de los Famosos y qué participante le dio “unfollow” en las redes

Escuchar

La Casa de los Famosos 4 llega a su fin y se conoce quién es el ganador o ganadora del premio de 200.000 dólares. Son cinco los famosos que se disputan el triunfo: Lupillo Rivera, Alana Lliteras, Maripily Rivera, Rodrigo Romeh y Rosalba Geraldine. En las últimas horas, fueron muchas las celebridades que se pronunciaron públicamente por alguno de estos participantes. Y también lo hicieron algunos exjugadores del reality, como es el caso de La Divaza.

A través de sus redes sociales, la influencer venezolana, que se autopercibe mujer, rompió el silencio y contó quién desea que gane el maletín con el dinero. En un video de Instagram, dijo que uno de los participantes tuvo un “juego de altura” y un “comportamiento intachable”. Se refiere a Rodrigo Romeh, uno de los participantes que más amor despierta fuera de La Casa. El experto en fitness roba corazones al tener una actitud tranquila y haber apostado a una buena convivencia con sus pares durante todo el show.

A horas de la gran final, La Divaza rompió el silencio y aseguró que quiere que Romeh gane el reality Captura de pantalla Telemundo

“Bueno, chamas, yo quiero que Romeh gane La Casa de los Famosos porque se lo merece”, comienza relatando La Divaza. “Fue una persona perseverante, siempre fue leal a su equipo, de hecho Romeh fue la primera persona que creyó en Tierra, que se metió al cuarto y durmió un mes en el piso, lo quiero mucho, mi hermanito”, aseguró.

Y agregó: “Es una persona leal, que alzó la voz por tantas injusticias y ese hombre se lo merece porque ha llevado de todo: golpes, traición, dolor, acoso. Yo creo que por su perseverancia y por saber leer el juego y por jugarlo bien, Romeh merece ganar ‘La Casa de los Famosos’”. Este tipo de apoyos se vuelven fundamentales en la previa a la gran final porque la última palabra la tiene el público. Los televidentes deberán votar a su participante favorito y ese será el ganador.

Rodrigo Romeh es finalista de La Casa de los Famosos 4 y fue apoyado por La Divaza Foto Instagram @Telemundo

Qué participante dejó de seguir a La Divaza

La influencer volvió a usar su cuenta de X (ex Twitter) para colaborar con el drama. Horas antes de que se sepa quién es el ganador o ganadora de La Casa de los Famosos 4, La Divaza lanzó una polémica en las redes al contar que una exparticipante la eliminó de su lista de seguidos. “Y bueno, ya T me dejó de seguir en Instagram, creo que ya no hay ningún vínculo, qué chimbo, pero bueno creo que es lo mejor para las dos”, escribió.

“Lamento mucho que hayan terminado así las cosas...”, concluyó la joven que no iba a quedarse callada al descubrir que su amistad con Thali García había llegado a su fin. La Jose, íntima de La Divaza, respondió la publicación: “Es lo mejor para la salud mental de ambas”. Si bien ninguna de las dos participantes dio más declaraciones al respecto, los fanáticos del reality show suponen que la represalia que tomó la actriz se debe a que La Divaza no la apoyó en las distintas denuncias que realizó contra Telemundo.

Thalí García dejó de seguir a La Divaza en sus redes sociales @ lcdlf.spoiler / @jimenagallegotv / Instagram

Thali criticó al canal por “manipular el juego” e incluso había denunciado que “la drogaron” con pastillas. “El médico que tienen adentro te medica, te sugiere ansiolíticos, te sugiere medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti. Hubo un día, Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura de que me drogaron. Les dije que no me quería tomar una pastilla, hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde vivía encerrada”, aseguró la famosa en una transmisión en vivo que hizo desde su cuenta de Instagram.

LA NACION