“Mi exmarido es gay”: Sol Abraham habló por primera vez de su expareja y padre de su hija

Después de que Fabio Agostini revolucionara Gran Hermano 2026 (Telefe) con su llegada a la Argentina en un intercambio de realities con Sol Abraham, la modelo desembarcó en La Casa de los Famosos (Telemundo) y no solo sorprendió con su presencia, sino que también habló por primera vez de la sexualidad del productor Marcelo Da Corte, expareja y padre de su hija.

Sol Abraham y la reacción de "El Divo" al contarle lo de su exmarido (Foto: Captura Telemundo)

En una charla íntima con “El Divo”, uno de los participantes más polémicos del ciclo mexicano, Abraham relató con mucha naturalidad el proceso en el que Marcelo, después de varios años de matrimonio, decidió sincerarse sobre su orientación sexual. “Lo impulsé a que viva su sexualidad. Estuve casada y estuvo muy enamorado de mí, no tengo ninguna duda de eso. Fuimos muy felices, pero en un momento empezó a sentir confusión y yo le dije: ‘Adelante, yo te apoyo’”, se le escuchó decir.

Lautaro Marchesini y Marcelo Da Corte se casaron hace pocas semanas, algo que justo coincide con el reingreso de Solange Abraham a Gran Hermano Instagram (@lautaromarchesini)

Lejos de derrumbarse ante la inesperada noticia, la concursante demostró su fortaleza frente al competidor de crossfit y reflexionó sobre su capacidad para salir adelante. “Soy muy resiliente. Las cosas que me podían matar me terminaron fortaleciendo. Al menos en mi vida siempre fue así, no sé acá adentro", aseguró.

Toda esta situación familiar y personal la llevó a atravesar un profundo proceso de introspección donde logró replantearse su vida y sus intereses. “Me pasó que mi psicóloga me dijo que ‘soy un perro de caza’. Me pongo una meta, la que sea, me enfoco y voy, lo logro. Analicé el hilo de mi vida y soy así. No me quedo en el ‘ay, me encantaría’. Hago mil cosas y me dicen que no muchas veces, pero soy insistente en lo que quiero”, completó con firmeza.

Cabe recordar que, tras tres años de noviazgo, la participante se casó el 18 de abril de 2015 con Da Corte, a quien conoció cuando trabajaba en un canal de música en el que ella era movilera y él productor.

Solange Abraham junto al padre de su hija Delfina en tiempos felices

“Marcelo ya tenía un muy buen pasar económico. Solange se casó con un vestido de Gino Bogani, la luna de miel fue en Dubai y en Islas Maldivas. Mientras estuvo con Marcelo, Solange vivió una vida de realeza. Sus viajes eran en aviones privados, y la pareja vivía en una lujosa casa en Tortugas Polo Club, uno de los barrios más caros y exclusivos de Argentina”, comentaron días atrás en LAM (América).