Quién es Fabio Agostini, el participante español de La casa de los famosos que llega a Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vuelve a sorprender con un giro inesperado en su dinámica. En el marco de un intercambio internacional con La casa de los famosos de Estados Unidos, el reality argentino recibirá un nuevo jugador extranjero que ya genera polémica. Se trata de Fabio Agostini.

El movimiento se da luego de que Solange “Sol” Abraham fuera elegida por el programa de Telemundo para dejar temporalmente la casa y viajar a México para participar en el reality internacional, lo que abrió la puerta a la llegada del español por unos días, una figura con amplia experiencia en este tipo de competencias.

La noticia fue anticipada este jueves por la tarde por Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), donde aseguró que Agostini estaba entre los elegidos para ingresar al show de Telefe. En paralelo, desde las redes sociales del participante, manejadas actualmente por su entorno, celebraron la oportunidad y dejaron entrever el entusiasmo por este nuevo desafío.

Fabio Agostini revolucionó la casa de Gran Hermano con su imponente físico y carisma (Foto: Instagram @fabioagostinifit)

“Intercambio en La Casa de los Famosos de Telemundo con el reality llamado Gran Hermano Argentina. Lo que me da risa es que los de AGUAAA juraban que alguno de ellos iba. Por arrogantes, por creerse más que los demás, quedaron. ¡¡Excelente, Fabio!! Aplusos por ese intercambio a un jugador de calidad”, expresaron.

De promesa del fútbol a figura de realities

Fabio Agostini nació en Las Palmas de Gran Canaria, España, y antes de convertirse en una figura mediática tuvo un paso por el fútbol. Incluso llegó a formarse en divisiones inferiores del Real Madrid, aunque una lesión lo obligó a cambiar de rumbo a los 19 años.

Así se enteraba Fabio Agostini que entraría a Gran Hermano Argentina

Ese giro lo llevó al mundo del espectáculo, donde encontró su lugar en los realities de competencia. Su físico, carisma y personalidad frontal lo posicionaron rápidamente como un personaje destacado en cada ciclo del que participa. A lo largo de los años, Agostini fue parte de diversos programas en países como Perú, Chile y España. Entre los más destacados se encuentran Combate, Esto es Guerra y el reality chileno Tierra Brava, donde logró consagrarse como ganador.