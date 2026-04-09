Qué participante de Gran Hermano fue elegida para ir a La Casa de los Famosos en México

Desde que empezó, Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) se mantiene en el centro de la escena por todo lo que ocurre dentro de la casa y por el impacto que generan sus participantes. En este contexto, el programa vuelve a renovarse con una propuesta que busca ir más allá del formato tradicional. Fue en medio de una gala donde Santiago del Moro dio a conocer una de las apuestas más fuertes de esta edición: un intercambio con La Casa de los Famosos, el reality que se produce en México y tiene llegada a toda Latinoamérica. La noticia, que ya generaba expectativa, terminó de explotar cuando se reveló quién será la figura elegida.

La producción internacional seleccionó a Solange Abraham, una de las participantes que logró ganar protagonismo dentro de la casa gracias a su personalidad y a la manera en la que se relaciona con el resto. El anuncio se hizo en vivo, frente a todos sus compañeros, y generó una reacción inmediata de sorpresa y emoción.

Solange Abraham fue la elegida para el intercambio

En cuanto al intercambio, Santiago del Moro explicó que la experiencia tendrá una duración de entre seis y siete días, y que el viaje podría concretarse entre el domingo y el lunes. Durante ese tiempo, Sol convivirá con figuras de ese reality en un entorno completamente distinto al que venía acostumbrada. Lejos de mostrarse intimidada por el desafío, la participante se mostró entusiasmada y agradecida por la oportunidad: “Gracias, México. Gracias Telefe. Estoy feliz”, expresó con una sonrisa.

La producción internacional seleccionó a Solange Abraham para el intercambio

El anuncio tuvo un giro que no pasó desapercibido: al mismo tiempo que se confirmó su participación en el reality internacional, se informó que Solange quedará automáticamente en placa de nominación para la séptima semana, por lo que al regresar deberá enfrentarse directamente al voto del público, sin ningún tipo de inmunidad. Además, durante su ausencia, un participante del otro reality ingresará temporalmente a la casa de Gran Hermano, lo que promete alterar aún más la dinámica entre los jugadores.