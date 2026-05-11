Es oficial: así será el show de Danny Ocean junto a otros artistas latinos en la inauguración del Mundial 2026

En pocos días inicia el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. Previo a los 90 minutos del primer partido, se van a realizar tres ceremonias de apertura independientes, una en cada país anfitrión (México, Canadá y Estados Unidos). Entre los artistas latinos confirmados se encuentran Danny Ocean, Alejandro Fernández y J Balvin.

Qué se sabe de los shows de los artistas latinos en el Mundial 2026

México será la primera nación en inaugurar la trilogía de ceremonias de apertura el jueves 11 de junio con una celebración en el Estadio Ciudad de México. Se llevará a cabo 90 minutos antes del primer partido entre México y Sudáfrica.

La ceremonia se realizará 90 minutos antes del partido inaugural y contará con siete agrupaciones latinas Anadolu - Anadolu

De acuerdo con la FIFA y The New York Times, el evento tendrá una duración de 16 minutos y 30 segundos. Su foco estará puesto en la cultura mexicana, con un concepto visual inspirado en el papel picado, símbolo de la tradición y la alegría del país.

Para la ceremonia, ocho artistas van a estar presentes en el Estadio Ciudad de México. Siete de ellos son latinos:

Maná (México)

Alejandro Fernández (México)

Belinda (México)

Los Ángeles Azules (México)

J Balvin (Colombia)

Danny Ocean (Venezuela)

Lila Downs (México)

Tyla (Sudáfrica)

Katy Perry en EE.UU. y Michael Bublé en Canadá: cómo serán los shows

Un día después del show en México, EE.UU. y Canadá realizarán sus ceremonias el 12 de junio. Con relación al primero, se va a llevar a cabo previo al partido entre la selección estadounidense y la selección paraguaya en el SoFi Stadium.

El evento durará 13 minutos y está diseñado bajo el concepto de un “latido compartido” que resalte el poder cultural y la ambición del torneo, según consignó la FIFA.

Katy Perry será una de las protagonsitas del show inaugural del Mundial 2026 en EE.UU.

Entre los artistas confirmados se encuentran Katy Perry, Future, Anitta, LISA (de Blackpink), Rema, Tyla, Sanjoy y la paraguaya Marilina Bogado.

Canadá, por su parte, realizará su festejo en el Estadio de Toronto antes del encuentro entre el local y Bosnia y Herzegovina. El acto también va a durar 13 minutos y la temática será un “mosaico” que reimagina el trofeo de la Copa Mundial.

Michael Bublé participará como uno de los artistas principales en la ceremonia inaugural en Canadá Grosby Group

Para este evento, estarán presentes ocho artistas y el príncipe William:

Alanis Morissette (Canadá)

Michael Bublé (Canadá)

Alessia Cara (Canadá/Italia)

Jessie Reyez (Canadá)

Elyanna (Israel/Chile)

Nora Fatehi (Canadá)

Sanjoy (Bangladesh)

Vegedream (Francia)

“Es un honor ayudar a dar inicio a la Ceremonia de Apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 12 de junio, aquí en Canadá. ¡Estoy deseando celebrar con aficionados de todo el mundo y formar parte de un momento tan increíble!“, dijo Michael Bublé desde su cuenta de Instagram.

Otras celebraciones presentes en el Mundial 2026

La FIFA también realizará tributos especiales para conmemorar el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia de EE. UU. durante dos partidos de octavos de final en Filadelfia y Houston.

Por el momento, se desconoce cómo el organismo prevé contar la historia del país norteamericano.