Buenas noticias para los ecuatorianos: la estrella de la Tri que celebra el adiós a una sanción para el Mundial 2026

La Selección Ecuatoriana de Fútbol debutará en el Mundial de la FIFA 2026 el domingo 14 de junio con una buena noticia para sus aficionados: Moisés Caicedo podrá jugar con la Tri luego de que se aprobara una amnistía.

Moisés Caicedo queda habilitado para el debut de Ecuador en el Mundial 2026

A través de un video publicado en X, la Selección Ecuatoriana confirmó que, ante Costa de Marfil, Ecuador contará con un “niño”, que es el apodo de Caicedo.

La FIFA realizó cambios al reglamento

En la publicación se puede ver a Moisés Caicedo confirmar la noticia. “Primeramente quiero darle las gracias a Dios, después a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Conmebol, porque me enteré de que podré jugar el primer partido del Mundial”.

El mediocampista del Chelsea dijo estar emocionado y con ganas de afrontar el debut junto a sus compañeros. Cabe señalar que el partido al que hace referencia se jugará el 14 de junio en Filadelfia.

Moisés Caicedo obtiene amnistía de la FIFA

En septiembre de 2025, Argentina enfrentó a Ecuador en el marco de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido dejó expulsiones, entre ellas la de Caicedo por doble amonestación.

Moisés Caicedo fue amonestado en un partido contra Argentina Instagram @moises_caicedo55

De acuerdo con las reglas, esa sanción pendiente lo dejaba, en principio, fuera del debut mundialista. No obstante, la FIFA decidió modificar el reglamento.

En un comunicado disponible en su portal, la Federación Internacional de Fútbol confirmó una enmienda al artículo 10, apartado dos, del reglamento de la Copa Mundial 2026, de acuerdo con la cual no se trasladarán a la fase final las tarjetas amarillas ni las suspensiones pendientes de uno o dos partidos como resultado de amonestaciones en diferentes encuentros de la fase preliminar.

En el comunicado se explica que tampoco se trasladarán a la fase final las suspensiones pendientes por doble amonestación, por roja directa tras evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol, o por juego brusco grave.

Según la FIFA, el cambio busca equilibrar el cumplimiento disciplinario con el objetivo de que las selecciones lleguen con sus mejores jugadores y preservar la calidad y el atractivo del evento deportivo.

La asociación recordó que, en abril de 2026, aprobó otras enmiendas al reglamento de la Copa Mundial 2026. Estas establecen que, en la fase final, las tarjetas amarillas se anularán después de la fase de grupos y, de nuevo, después de cuartos de final.

El Mundial 2026 se realizará, por primera vez en tres países Freepik

La decisión de la FIFA que beneficia a diversas selecciones

La amnistía que otorgó la FIFA relacionada con las tarjetas amarillas y rojas no solo favorece al jugador de la Selección Ecuatoriana Moisés Caicedo, sino también a otros competidores.

La regla beneficia a Nicolás Otamendi, de Argentina, y Tarek Salman, de Qatar. El cambio, según la Federación Internacional de Fútbol, se debe a que en el torneo 2026 por primera vez competirán 48 equipos divididos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Es decir, habrá 16 equipos más que en Qatar 2022 y se jugarán 40 partidos adicionales.