“Que viva la música y el amor”, fueron las palabras de Sara Schell tras ganar el Latin Grammy 2026 a Compositora del Año. La venezolana de 23 años escribió su primera canción a los 15 años y está detrás de varios éxitos internacionales como “Gabriela” de KATSEYE.

La historia de Sara Schell, la compositora de 23 años detrás de éxitos internacionales

Schell nació en Barquisimeto, Venezuela. Comenzó su formación musical entre los tres y cuatro años en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo, institución vinculada a El Sistema, el programa de educación musical fundado por José Antonio Abreu, según consignó Billboard. En este mismo conservatorio también se formó el director de orquetas, Gustavo Dudamel.

Sara Schell empezó a incursionar en la música a los tres años, cuando se inscribió en el conservatorio de El Sistema en Barquisimeto Instagram/@saraschelllllll

Durante ese período, tocó el violonchelo en la orquesta y representó a su país en eventos en Perú y EE.UU. Asimismo, también tomó clases de piano y canto.

“Hasta que me fui de Venezuela toqué el chelo”, dijo en una entrevista que hizo una amiga en YouTube.

A los 15 años escribió su primera canción, “Sin Ti o Contigo”, inspirada en una ruptura amorosa. En 2020, tras graduarse de la secundaria, tenía previsto estudiar Administración de Empresas en Londres, pero la pandemia frustró sus planes y terminó mudándose con su familia a Querétaro, México.

“Cuando llegué [a México], tenía que ver qué hacía y durante un año estuve en ese limbo. Fue en ese momento que empecé a escribir más”, dijo.

Cómo avanzó su carrera como compositora

Tras su mudanza a México, comenzó a publicar covers y versos propios en su cuenta de Instagram, además de hacer sesiones de coescritura por Zoom.

Al compartir una versión de la canción “Ojos Marrones”, el cantante venezolano Lasso la contactó para felicitarla y recomendó su trabajo con otros músicos, entre ellos el dúo venezolano Lagos. Ellos se convirtieron en sus primeros padrinos artísticos.

“Me acuerdo de que [Lasso] me escribió por privado y me dijo: ‘Esto me tocó el corazón, está demasiado cool’. De ahí Lagos me contactó y empezamos a trabajar juntos. Son como mis hermanos”, recordó.

Luego, mientras estaba a punto de comenzar la universidad en México, unos compositores venezolanos residentes en Colombia la invitaron a escribir con ellos. Tras conversarlo con sus padres y superar las dudas familiares iniciales, viajó hasta Medellín.

En ese tiempo, el productor Bull Nene (colaborador de J Balvin) notó su talento y la invitó a participar en sus campamentos de composición.

Desde J Balvin hasta KATSEYE: los éxitos de Sara Schell

Entre 2023 y 2024, viajó a Miami para asistir a la Billboard Music Week, abrirse paso en la industria musical.

Sara Schell es representada por Ben Tischker de Wide Eyed Entertainment Instagram/@saraschelllllll

Durante su estancia asistió a diferentes eventos y pudo conocer al ejecutivo Nir Seroussi. Este le presentó a Ben Tischker (mánager de Wide Eyed Entertainment), quien luego asumiría su representación artística.

“Solo sabía que se llamaba Ben”, aseguró Schell en una entrevista de Billboard sobre su encuentro con Tischker.

A lo largo de su carrera, la venezolana ha compuesto éxitos para diversos artistas de la música latina e internacional. Algunos de estos son: