La “década Bad Bunny”: de trabajar en un supermercado a ser la voz migrante contra el ICE en el Super Bowl

En diez años, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, pasó de trabajar en un comercio minorista en Puerto Rico a convertirse en una figura central de la música global. Su carrera evolucionó desde un circuito local y digital hasta los principales escenarios de la industria musical y del entretenimiento estadounidense.

De cajero a estrella global: los inicios de Bad Bunny en un supermercado

En 2016, Benito Martínez trabajaba como cajero y empaquetador en un supermercado de la cadena Econo, Vega Baja, Puerto Rico. Ese empleo le permitía sostener sus gastos mientras cursaba estudios universitarios y desarrollaba su interés por la música.

Bad Bunny cuando trabajaba en el supermercado Econo Instagram @yosoymolusco

Durante sus jornadas laborales, aprovechaba momentos específicos para cantar y escribir. “Siempre le gustaba ir al estacionamiento a recoger los carritos de la compra porque allí se sentía libre y cantaba”, recordó Delza Vélez, jefa de Recursos Humanos del supermercado Econo, en una entrevista con NBC News.

El puertorriqueño comenzó a subir composiciones propias a SoundCloud. La plataforma funcionó como un canal de distribución inicial, lo que le permitió alcanzar audiencias fuera de su entorno inmediato. Uno de esos temas, “Diles”, obtuvo una respuesta que superó el circuito local.

Ese alcance llamó la atención del productor DJ Luian, quien impulsó su incorporación formal a la industria. A partir de ese vínculo, Bad Bunny lanzó “Soy peor”, un tema que amplió su reconocimiento y marcó su entrada definitiva en el mercado musical profesional.

Debido a la transición hacia una carrera musical a tiempo completo, impulsada por la difusión de sus canciones en plataformas digitales, decidió renunciar a su puesto en el supermercado.

El 24 de diciembre de 2018, publicó su primer álbum de estudio, “X 100pre”. Desde ese punto, su carrera mantuvo un ritmo constante de crecimiento, tanto en producción discográfica como en presencia mediática.

Bad Bunny, el artista con diez años de expansión y récords en la industria

Entre 2016 y 2026, Bad Bunny acumuló una serie de hitos que modificaron parámetros tradicionales de la industria musical estadounidense.

Uno de los más relevantes fue su dominio en plataformas de streaming como Spotify, donde se convirtió en el artista más reproducido a nivel global en cuatro ocasiones distintas, en 2020, 2021, 2022 y 2025, según consignó GQ México.

Ese desempeño consolidó la viabilidad comercial de la música en español en mercados donde históricamente había tenido una presencia secundaria.

Paralelamente, su proyección se extendió al cine, con participaciones en producciones junto a actores de alto perfil en Hollywood en películas como Rápidos y Furiosos 9, Bullet Train, Cassandro, Happy Gilmore 2 y Caught Stealing.

Su máximo reconocimiento en la música llegó en febrero de 2026, cuando obtuvo el premio Grammy al Álbum del Año por “Debí tirar más fotos”.

El galardón marcó un precedente al tratarse de la primera vez que un álbum íntegramente en español recibe ese reconocimiento en la categoría principal.

Bad Bunny se convirtió en el primer artista de habla hispana en ganar un premio Grammy anglosajón a Mejor Álbum del año Chris Pizzello� - Invision�

Bad Bunny y su postura contra el ICE y las políticas migratorias

A medida que su exposición aumentó, Bad Bunny adoptó una postura más definida frente a temas sociales y políticos.

En sus primeros años, su discurso público se mantuvo acotado al ámbito cultural. Con el tiempo, comenzó a utilizar entrevistas, conciertos y ceremonias de premiación para pronunciarse en torno a la experiencia migrante.

En 2025, tomó la decisión de no incluir fechas en EE.UU. en una de sus giras mundiales, debido a las preocupaciones por la seguridad de su público latino ante posibles operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“He actuado muchas veces en EE.UU. Todos los espectáculos han sido un éxito. Todos han sido magníficos”, aseguró el artista en una entrevista con la revista británica i-D. “Pero estaba el problema de que, por ejemplo, ICE podría estar afuera de mi concierto. Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho", señaló.

Ese mismo enfoque se reflejó en su discurso durante la ceremonia de los Grammy 2026, donde cuestionó el trato hacia las comunidades migrantes y reivindicó su condición de personas con derechos dentro de la sociedad estadounidense.

“¡ICE Out!“, enfatizó el artista. ”No somos salvajes. No somos animales. No somos aliens. Somos humanos“, agregó.

El discurso completo de Bad Bunny en los Premios Grammy

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: el primer latino solista en un show de medio tiempo

Diez años después de haber dejado su empleo en el supermercado, Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Su participación representa un hecho inédito: será el primer artista latino en encabezar en solitario el espectáculo.

El show se desarrollará íntegramente en español y estará vinculado conceptualmente a su álbum más reciente. La propuesta escénica incluirá referencias musicales tradicionales y elementos asociados a la cultura puertorriqueña y latinoamericana.

“Esto es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown. Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”, dijo Bad Bunny en un comunicado de prensa de la NFL.