Luis Miguel comenzó su tour 2024 con algunos problemas que lo obligaron a cancelar su concierto en República Dominicana. El recital se llevaría a cabo el 17 de enero en la noche, en las instalaciones del Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo. Sin embargo, el encuentro no pudo concretarse debido a que, al parecer, una de las pantallas tenía fallas técnicas.

Los seguidores de Luis Miguel llegaron con anticipación y esperaron durante más de dos horas para presenciar a su artista favorito, informó Univision. La multitud, integrada por fans leales y devotos, esperaba ver al cantante dar una muestra de su estilo y talento en el escenario, pero se llevó una decepción cuando, en unos anuncios iluminados, se les pidió que conservaran los tickets para la reprogramación del recital.

Al día siguiente, la presentación, por fin, pudo concretarse, y República Dominicana se rindió ante la voz de Luis Miguel, en un evento programado a las 20 hs locales. El recital incluyó sus canciones más aplaudidas de los géneros pop, balada y boleros, entre otros, y duró más de dos horas, con éxitos como “Suave” “Hasta que me olvides” y “Dame”.

Según se aprecia en algunos videos que fueron compartidos en las redes sociales, el concierto tuvo los elementos que caracterizan sus shows, desde sus movimientos distintivos hasta sus bailes enérgicos en el escenario. Otras canciones que formaron parte del repertorio fueron: “Te necesito”, “Por debajo de la mesa”, “Como yo te amé”, “Somos Novios”, “Todo y nada”, y “Un hombre busca a una mujer”.

De acuerdo con la agencia EFE, también hubo un guiño a Michael Jackson, dado que, para comenzar, el cantante eligió “Será que no me amas”, que es su versión de “Blame It on the Boogie”, de The Jacksons.

La cercanía de Luis Miguel con sus fans

Al finalizar la presentación, indican reportes de sus admiradores, Luis Miguel, vestido de negro, saludó con su mano a muchas de las personas que lo esperaban con el deseo de verlo más de cerca. El cantante se acercó a la multitud y, con una sonrisa, agradeció a todos por la espera. Este encuentro tuvo lugar después del recital y antes de abordar al helicóptero que lo sacaría del estadio.

“He ido a 8 conciertos de Luis Miguel y es la primera vez que lo veo con buena onda, al menos luego de terminar su presentación, miren cómo se lo ve saludando a sus fanáticos al marcharse del Estadio Olímpico”, escribió un usuario que asistió al concierto. “Porque durante su actuación, en ningún momento interactuó con la audiencia, como suelen hacer los artistas. En el escenario no dijo ni ‘ji’”, contó. La falta de cercanía con la audiencia durante el recital fue uno de los elementos más criticados de su actuación.

Las siguientes fechas de los recitales de Luis Miguel en América Latina

20, 22 y 23 de enero: El Coliseo, San Juan, Puerto Rico.

27 y 28 de enero: Explanada Cardales de Cayala, Guatemala.

30 de enero: Estadio Cuscatlán, San Salvador.

2 de febrero: Estadio Nacional, Tegucigalpa, Honduras.

5 de febrero: Estadio Nacional Baseball, Managua, Nicaragua.

8 de febrero: Estadio Nacional, San José, Costa Rica.

12 de febrero: Estadio Monumental Simón Bolivar, Caracas, Venezuela.

15 de febrero: Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali, Colombia.