¿Amigos o rivales? Esta es la pregunta que, hasta la fecha, el público no pudo responder cuando se habla de dos de los músicos más importantes que tuvo la industria musical mexicana: Luis Miguel y Cristian Castro.

Mientras el primero dejó entrever que no mantiene una relación cercana con el hijo de Verónica Castro, el segundo asegura que no existe conflicto entre ambos y, hasta, reveló en varias entrevistas ser un gran fanático del autor de hits como “Suave”, “La chica del bikini azul”, entre otros éxitos.

Cristian Castro desestimó ser rival de Luis Miguel

La polémica entre ambos cantantes empezó hace ya varios años, cuando compitieron por el amor de Daisy Fuentes, quien abandonó a Castro para correr a los brazos de Luis Miguel. Sin embargo, de acuerdo con la bioserie sobre el intérprete de “La incondicional”, la rivalidad comenzó muchísimo tiempo atrás, en la década de los 90, cuando Castro hizo su debut en la música y se convirtió en la competencia directa del legendario cantante.

Castro fue retratado durante la segunda temporada de la serie, que se estrenó en 2021, pero tiempo más tarde decidió romper el silencio debido a que, según su perspectiva, lo “hicieron quedar muy mal”.

El personaje de Cristian Castro fue retratado en la serie de Luis Miguel

Durante una entrevista para Intrusos, el cantante de “No podrás” se mostró sorprendido ante tal situación, sobre todo porque esperaba que el cantante mexicano lo contactara para avisarle, algo que jamás sucedió. “Saca un capítulo entero y me hace quedar como un envidioso. Me hace quedar re mal”, sostuvo.

A esto se sumó el desaire que vivió durante uno de los conciertos que Luis Miguel dio en Buenos Aires. Es que a pesar de que estaba en primera fila, el anfitrión no se acercó a saludarlo. Pero nada de esto ha hecho que Cristian pierda la esperanza de reunirse con él, incluso le mandó un mensaje para que unan fuerzas.

“Lo único que le aconsejo a Luis es que se acerque a los compañeros porque lo queremos y necesitamos. Veo en los reggaetoneros cómo se juntan y hacen mucho equipo. Los baladistas debemos unirnos y él como capitán tendría que estar más pendiente de sus compañeros. Yo quiero estar con mis compañeros, la verdad es que me gustaría que hiciéramos más fuerzas”, sostuvo.

Cristian Castro y un pedido para Luis Miguel

De acuerdo con sus propias palabras, Castro considera una necesidad poder estar mucho más cerca de Luis Miguel, y es que, está convencido de que esto ayudaría a la industria de la balada romántica y a las carreras de ambos: “La verdad es que me preocupa, no me enoja, porque necesita el lazo conmigo, yo lo necesito con él, porque somos colegas. Aunque yo sea menor, debemos tener fraternidad”, explicó.

Por último, confesó que uno de sus grandes sueños, como fan y como artistas, es poder compartir el estudio y el escenario al lado del cantante: “Nos tenemos que juntar. Sobre todo por la dulzura que habita en él. Ya tiene el mundo a sus pies, ¿por qué no ser dulce con quienes lo queremos tanto?”, finalizó.