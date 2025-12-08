Premios Suncoast Emmy 2025: presencia argentina con Natalia Denegri como una de las ganadoras

“Nuestra misión como productores responsables es contar historias que inspiren, que transformen, que despierten esperanza y que se conviertan en realidad, en ayuda humanitaria”, fue la síntesis de las palabras que brindó la conductora y periodista argentina Natalia Denegri al recibir seis nominaciones en la edición 2025 de los Suncoast Emmy Awards y celebrar un nuevo galardón para su equipo: el premio Photographer – Short Form Content para el fotógrafo Oliver Carmona por el documental Tormenta de Bullying.

Natalia Denegri y su hija Nicole durante la ceremonia de los Emmy Suncoast Awards 2025

Como productora ejecutiva, en nombre de Trinitus Production, agradeció la distinción junto a Jorge Antonio González, Oliver Carmona, Nelson Bustamante, Gabriel Sanz y Roberto Jaramillo. Con este reconocimiento, Denegri alcanzó un total de 44 Suncoast Emmy Awards, de los cuales 28 corresponden a su labor personal, consolidándose como una de las creadoras argentinas más premiadas en la historia de la televisión hispana en los Estados Unidos.

Sus nominaciones correspondieron a Los silencios de Iván, Un Gran Día y Tormenta de Bullying, tres producciones centradas en autismo, resiliencia y superación, temáticas que continúan definiendo la carrera de Denegri, quien desde hace más de dos décadas utiliza el documental como herramienta de conciencia social.

Natalia Denegri junto al abogado Juan Manuel Dragani y su hijo Franco

Noche de emoción, homenaje y presencia argentina

Denegri asistió a la ceremonia acompañada por sus hijos Nicole y Axl, el abogado y amigo de la familia Juan Manuel Dragani junto a Franco, su hijo, la familia de Iván Demirci (protagonista de Los silencios de Iván) quienes viajaron especialmente desde la Argentina, parte del equipo de producción y el actor, creador de contenido y fisicoculturista Roberto Jaramillo, cuya historia dio origen a Tormenta de Bullying.

Para la ceremonia, lució un vestido verde esmeralda de la reconocida diseñadora boliviana Rosita Hurtado, quien la acompaña desde hace años en las alfombras rojas.

Natalia Denegri lució un vestido verde esmeralda de la diseñadora boliviana Rosita Hurtado

Uno de los momentos más conmovedores de la gala fue el in memoriam que, entre otros, fue dedicado a Alan Hassenfeld, ex CEO de Hasbro y presidente de la Hassenfeld Family Foundation, fallecido el pasado mes de julio en Londres. Alan fue una presencia fundamental en la vida profesional y personal de Denegri, quien lo consideraba parte de la familia y su mayor inspiración filantrópica y el espíritu detrás de muchas de las misiones humanitarias que ella lideró en Latinoamérica.

Nicole, la hija de Natalia Denegri, junto a Alan Hassenfeld, homenajeado en la ceremonia de los Emmy Suncoast

El homenaje emocionó especialmente a Natalia y a su hija Nicole, quienes habían compartido con Alan un almuerzo íntimo en Londres pocos días antes de su fallecimiento. Según Denegri, esa tarde estuvo llena de risas, anécdotas y la energía lúdica que lo caracterizaba. “Alan era un faro. Tenía el espíritu de un niño, una pureza y una alegría para ayudar que contagiaba. Nicole lo amaba profundamente y lo tenía como ejemplo. Estas nominaciones y este premio son para él”, expresó profundamente conmovida, como vocera de la Fundación Hassenfeld Family desde hace ya varios años, realizando misiones humanitarias por diferentes lugares del mundo en favor de los niños.

Natalia Denegri, acompañada por Jorge González (izquierda), Roberto Jaramillo, protagonista del documental Tormenta de Bullying y Oliver Carmona

Documentales que transforman el dolor en esperanza

Entre los trabajos destacados de esta edición se encuentran Los silencios de Iván, que narra la historia de Iván Demirci, un joven argentino a quien le detectaron autismo a los tres años y que, pese a no comunicarse de manera verbal, encontró en la música un lenguaje propio y universal. Hoy compone, canta, domina varios instrumentos de forma autodidacta y lidera su propia banda de rock, convirtiéndose en un símbolo de inclusión y resiliencia.

La historia de Iván Demirci inspiró el documental Los silencios de Iván Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

También fue nominado Un gran día, la continuación del documental sobre el argentino Román Luna, un exfutbolista con esclerosis múltiple que transformó su diagnóstico en motor para ayudar a otros. Desde su ONG Un gran día impulsa campañas de concientización y acompañamiento para familias que enfrentan enfermedades neurológicas.

El tercer trabajo reconocido y galardonado, Tormenta de Bullying, es un especial del ciclo Corazones Guerreros que conduce Denegri en el canal MegaTV y que se emite en Estados Unidos y ocho países de Latinoamerica, y narra la historia real de Roberto Jaramillo, quien logró convertir el dolor del acoso escolar en un mensaje de fortaleza y esperanza para miles de jóvenes.

Este video fue el que obtuvo el premio Fotógrafo de Corto Documental para Oliver Carmona, quien compartió la estatuilla con el equipo de productores liderado por Denegri.

Reconocimientos del año

Este 2025 dejó para Denegri un recorrido de logros que marcaron un antes y un después en su carrera. Fue distinguida en Mar-a-Lago por Make America Clean Again y We Fund the Blue por su labor periodística y filantrópica; recibió el President’s Volunteer Service Award de la Casa Blanca y el Lifetime Achievement Award del Capitolio; fue reconocida como una de las Top Entrepreneurs de 2025 por New York Finance Magazine; y obtuvo el United Doctors of America Humanitarian Award, también en Mar-a-Lago.

Natalia Denegri recibió en Nueva York el premio María Callas por sus labores humanitarias

Además, fue invitada al Business Roundtable de la Casa Blanca en el marco del Business & Policy Summit organizado por Bienvenido Empresarios; se incorporó al panel de “Siéntese Quien Pueda” (Univision) con un segmento propio sobre liderazgo y emprendimiento; recibió dos nuevos Callas Prize Awards por su labor periodística, audiovisual y solidaria otorgados por el Consulado Italiano en Nueva York; y formó parte de las galas de inauguración del segundo mandato del presidente Donald Trump, donde compartió ceremonia con el presidente argentino Javier Milei, a quien entregó dos distinciones especiales.



