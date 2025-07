Quién es Sandra Vergara, la hermana de Sofía que firmó contrato con Netflix

Sandra Vergara, hermana menor de la exitosa actriz Sofía Vergara, se une al elenco del reality show Selling Sunset, producido por Netflix. El debut de la joven será en la novena temporada de la serie, que sigue la vida de los empleados de The O Group (Grupo Oppenheim, agencia inmobiliaria de lujo en Los Ángeles) y compartirá pantalla con otras personalidades del mundo del espectáculo.

Quién es Sandra, la hermana de Sofía Vergara que se une a Netflix

La mujer de 36 años de edad es conocida por ser la hermana menor de la actriz de Modern Family (Familia Moderna). Aunque en realidad son primas, fue adoptada por los padres de Sofía cuando las dos eran niñas, según la revista People.

Sandra Vergara es la hermana menor adoptiva de Sofía Vergara y busca alcanzar el mismo éxito que la protagonista de la serie Griselda. Foto: Instagram / @sandravergara

Sandra Vergara nació el 11 de septiembre de 1988, es colombiana, actualmente vive en California, Estados Unidos. Su carrera en el mundo del espectáculo inició en el 2004 cuando formó parte de la película Días de Santiago.

Fue hasta el 2006 que trabajó por primera vez para la televisión y tuvo apariciones en programas como CSI: Crime Scene Investigation, The Bold and the Beautiful (Belleza y poder) y Good Work.

La hermana adoptiva de la intérprete de “Griselda” también cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del modelaje, en el que obtuvo éxito desde los 24 años de edad, además de que fue protagonista de una telenovela peruana llamada Chico de Mi Barrio en el 2010.

Ahora, Sandra Vergara formará parte de la novena temporada de Selling Sunset, la serie de bienes raíces producida por Netflix, como parte de The O Group, gracias a su experiencia en el sector inmobiliario.

Sandra Vergara, de 36 años de edad, es una colombiana que destaca como actriz, modelo e influencer. Foto: Instagram / @sandravergara

Sandra Vergara habla sobre su participación en el nuevo proyecto de Netflix

En una entrevista para Tudum de Netflix, la famosa compartió su emoción por formar parte de la temporada nueve del reality show, en la que también vuelven otros integrantes del elenco original, como Chrishell Stause, Chelsea Lazkani, Emma Hernan, Nicole Young, Alaina Gold, Mary Fitzgerald, Amanza Smith, Bre Tiesi.

Sandra Vergara tendrá su debut como protagonista para el público norteamericano e internacional, bajo la vigilancia de Jason y Brett Oppenheim, los dueños de la agencia inmobiliaria.

Vergara explicó a Tudum que la idea de unirse a esta nueva temporada le pareció perfecta, pues el elenco es de primer nivel y están llenos de energía e ingenio.

Selling Sunset, de qué tratará el nuevo reality de Netflix

La actriz y modelo de 36 años de edad también dio un pequeño adelanto de lo que se presentará en el reality show que sigue las vidas profesionales y personales de los agentes inmobiliarios de The O Group.

De acuerdo con la famosa, el público puede esperar que la próxima entrega esté llena de presión, momentos impactantes y giros inesperados. Además de que algunos de los empleados podrían no estar al nivel y perder sus puestos, señaló en entrevista con Tudum de Netflix.

La hermana menor de Sofía Vergara expuso que sus puntos fuertes son que ya cuenta con experiencia en el sector, que tiene buen ojo para el diseño y que sabe desenvolverse con los clientes.

Adam DiVello, creador del reality show, dijo para el mismo medio de comunicación que esta nueva temporada cuenta con múltiples episodios explosivos, enfrentamientos entre los miembros del elenco, dramas que surgen de las redes sociales y hasta el funeral de un perro.

Sandra Vergara confirma su participación como protagonista de la nueva temporada de Selling Sunset. Foto: Tudum by Netflix

Sandra Vergara tendrá que incorporarse al ambiente de tensión como una agente novata que podría no ser bien recibida por los demás protagonistas de esta historia.

Netflix aún no ha compartido información oficial sobre la fecha de estreno de la nueva entrega de Selling Sunset, aunque People menciona que todas las temporadas anteriores llegaron a la plataforma en noviembre, por lo que la novena podría agregarse al catálogo durante ese mismo mes.