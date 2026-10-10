Sandra Bullock, 62 años, compró una finca de aguacates en California y la vendió por US$5,6 millones

La actriz estadounidense Sandra Bullock vendió su propiedad rural de 91 acres, superficie equivalente a unas 37 hectáreas, en la localidad de Valley Center, en California. El inmueble albergaba una finca agrícola dedicada al cultivo de aguacates (paltas) orgánicos junto a una residencia de descanso de estilo rústico.

El precio de compra de las hectáreas y la transformación en una finca de aguacates

Bullock adquirió esta propiedad en 2007 a través de un fideicomiso por un valor de 2,7 millones de dólares. El terreno se localiza a unas 40 millas (64,4 kilómetros) al noreste de la ciudad de San Diego.

Sandra Bullock transformó las tierras en una finca agrícola productiva de aguacates Foto de freepik disponible en freepik

De acuerdo con Mansión Global, la actriz transformó las tierras en una finca agrícola productiva mediante la plantación de aproximadamente 1200 árboles de aguacate orgánico. Asimismo, los encargados del predio desarrollaron jardines florales e incorporaron ejemplares de eucaliptos, palmeras y olivos.

Las obras de adecuación incluyeron fuentes ornamentales de agua y paneles solares junto a estaciones de carga eléctrica. La propiedad sumó un generador de energía de respaldo y conexiones para vehículos recreativos dentro de las instalaciones.

Las hectáreas cuentan con espacio libre disponible para la edificación de viviendas adicionales, invernaderos y un viñedo propio. En tanto que el diseño del terreno permite la instalación de infraestructura hípica o la habilitación de una pista para vehículos todoterreno de motocross.

La venta de la propiedad en California por 5,6 millones de dólares

Bullock ofreció la propiedad en el mercado inmobiliario en septiembre de 2022 con un precio inicial de lista de US$6 millones. El inmueble ingresó en etapa de acuerdo comercial en solo tres semanas tras su presentación pública.

La operación cerró a principios de noviembre del mismo año por un valor final de US$5,6 millones. El comprador concretó la transacción a través de una compañía de responsabilidad limitada según los registros oficiales.

Así se ve el interior de la propiedad vendida por Sandra Bullock en 2022 RealEstateDeals.com

Los agentes inmobiliarios Alan Long de Avenue 8, Melissa Russell de Willis Allen Real Estate y Kay O’Hara de HomeSmart Realty West gestionaron la venta.

Datos sobre las instalaciones de la finca y la trayectoria de la actriz Sandra Bullock en Estados Unidos

La residencia principal del inmueble abarca una casa de adobe de una sola planta con una extensión de 5938 pies cuadrados (551,7 metros cuadrados). La vivienda dispone de cuatro dormitorios, seis baños, chimeneas, cámaras de seguridad y un sistema domótico Crestron de control inteligente.

Múltiples puertas francesas conectan las estancias interiores con galerías y patios que ofrecen vistas panorámicas a las montañas. El predio alberga además una segunda casa prefabricada de tres dormitorios y dos baños destinada al personal o visitas.

El área recreativa exterior incluye una piscina de agua salada con spa y zonas de esparcimiento al aire libre. El inmueble combina la producción agrícola de aguacates con instalaciones residenciales de alto nivel.

Sandra Bullock hace cantar a sus fans para sus hijos en la Comic Con - Fuente: Twitter Netflix

Bullock obtuvo el premio Oscar a la mejor actriz por su papel protagónico en el filme The Blind Side (Un suño posible) en 2009. La actriz consolidó su carrera cinematográfica con participaciones estelares en producciones de éxito como Speed, Miss Congeniality y The Lost City.