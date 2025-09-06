El misterio del número 67 que se apoderó de los jóvenes en EE.UU. y tiene confundidos a los padres

El misterio del número 67 capturó la atención de los jóvenes en Estados Unidos, mientras que muchos padres se muestran completamente confundidos. Lo que parece un simple número se pronuncia realmente “six seven” y se acompaña de un gesto con las manos, convirtiéndose en un fenómeno viral en TikTok. Esta expresión, que surgió de una canción de hip hop publicada en 2024, se transformó en una broma y jerga que los adolescentes usan.

Qué significa la frase “Six seven”

Un usuario de TikTok publicó un video y explicó que la frase puede emplearse de múltiples maneras que, al final, solo tienen sentido para quien la utiliza. “Hay una canción de Skrillex llamada “Doo Doo” en la que se hace referencia al número 67″, detalló @mr_lindsay_sped, maestro, creador de contenido y autodenominado como el “Traductor Estudiantil”.

Un usurio de TikTok explicó lo que significa la frase 'Seis siete' (TikTok: @mr_lindsay_sped)

El tema, estrenado a comienzos de diciembre del año pasado, repite de forma continua: “6-7, I just bipped right on the highway”. El tiktoker indicó: “Este número fue luego popularizado por distintas cuentas, principalmente en videos de ediciones de deportes de baloncesto y usando esa canción como fondo para los videos”.

Un meme sin definición concreta

El meme se volvió viral y la gente que comenzó a crear ediciones con la expresión “Six seven (seis siete)”, mencionaba ese número en sus videos e incluía la canción en sus contenidos. La expresión también la utilizan jugadores de baloncesto en conferencias de prensa, lo que hizo que la tendencia creciera.

Según Mr. Lindsay, “six seven” no tiene una definición específica: se dice en cualquier momento y para prácticamente cualquier ocasión.

“Hoy en día, la frase se usa simplemente para hacer que alguien mencione el número 67: ‘¿Cuánto mides? Six seven′; ‘¿Qué hora es? Six seven′; ‘¿Qué es eso? Six seven’. No hay prácticamente ninguna circunstancia en la que un niño no diga ’Six seven′“, afirmó Lindsay.

Jóvenes estadounidenses utilizando la frase 'Seis siete' (TikTok: @nichlmao)

“En resumen, decir ’six seven′ es solo una referencia a un meme. Es un número divertido de decir, popularizado por un meme con gestos de las manos, y simplemente no significa nada".

La expansión de la tendencia ‘six seven’ entre jóvenes y celebridades

Mientras algunos la utilizan para hacer referencias al baloncesto, otros la emplean en una variedad de situaciones cotidianas. Los usuarios de redes sociales la utilizaron para mostrar sus calificaciones de 67%, otros la incorporaron en videos de sincronización labial para seguir el ritmo de la canción, y muchos la emplearon como recurso humorístico para hacer que sus contenidos fueran más divertidos o inesperados, detalló NBC Chicago.

Fuera de las redes, su significado real es objeto de debate. Algunos la interpretan como un sinónimo de “regular” o “más o menos”, mientras que otros le dan un sentido más literal, al asociar la expresión a personas de gran altura.

Usuario de TikTok cantan la canción de Skrillex que hizo viral la frase 'Seis siete' (TikTok: @taylen_01)

La estrella de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA, por sus siglas en inglés), Paige Bucker, se hizo viral en redes sociales después de mencionar inesperadamente la expresión “six seven” durante una conferencia de prensa a principios de este año. “He estado aquí cinco años, pero se sintió más como ‘six seven’”, comentó a los reporteros, lo que rápidamente se difundió en internet.

Por su parte, Lindsay fue uno de los primeros en popularizar la frase “six seven”. El maestro compartió un video que mostró ejemplos de conversaciones que había escuchado entre sus estudiantes en clase, publicado el 4 de febrero. “Mr. Lindsay, ¿cuánto mides?”, imitó, como si fuera un estudiante. Justo cuando estaba a punto de revelar su estatura real, volvió a hacerse pasar por el alumno y dijo: “Six seven”.