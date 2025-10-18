La pesadilla de los maestros en EE.UU.: por qué prohíben el “67″, el código viral de los adolescentes en TikTok

En las escuelas de Estados Unidos, el número “67” se convirtió en un problema recurrente para los docentes. Esta broma de TikTok derivó en un código adolescente que altera el orden durante los momentos de enseñanza. Algunos maestros ya prohíben su uso y sancionan a quienes lo mencionan.

Qué significa el número 67 en TikTok y por qué preocupa a los docentes en EE.UU.

El término “six seven” —o simplemente “67”— no tiene un significado fijo. Surgió a partir de la canción “Doo Doo” de Skrillex, lanzada en 2024, que repite el verso “6-7, I just bipped right on the highway”. La frase se popularizó entre adolescentes como una especie de jerga sin sentido, acompañada por un gesto con las manos.

Un usurio de TikTok explicó lo que significa la frase 'Seis siete' (TikTok: @mr_lindsay_sped)

El docente y creador de contenido Mr. Lindsayexplicó en TikTok que los jóvenes usan “six seven” como respuesta automática a cualquier pregunta: “¿Cuánto mides? Six seven. ¿Qué hora es? Six seven. ¿Qué es eso? Six seven” Esa falta de significado es parte del atractivo: se trata de una broma compartida que crea identidad entre pares y deja fuera a los adultos.

De TikTok a las aulas: cómo se expandió la broma del número 67 en EE.UU.

La tendencia trascendió las redes sociales y llegó a espacios cotidianos. Jugadores de la WNBA, como Paige Bueckers, utilizaron la expresión en conferencias de prensa, lo que multiplicó su difusión.

Sin embargo, su ingreso a las escuelas generó un efecto no previsto. Today citó a varios docentes que relatan cómo los estudiantes gritan “67” durante la asistencia o cada vez que escuchan los números seis o siete.

La profesora Adria Laplander, con veinte años de experiencia en Michigan, contó que había enfrentado una moda tan perturbadora en el aula: “He lidiado con toda clase de jerga, pero nada me volvió tan loca como esta”.

La docente Adria Laplander prohibió el uso del “67” y exige a los alumnos ensayos para reflexionar sobre su sentido

Laplander explicó en un video en su cuenta de TikTok que prohibió la expresión en su aula e instauró una regla particular: cada vez que un alumno dice “67”, debe escribir un ensayo con esa cantidad de palabras para explicar el significado del término. Si reincide, la extensión del texto aumenta a 670 palabras.

“No se trata de castigar, sino de reestablecer el orden en clase”, explicó. Aun así, relató que algunos estudiantes todavía lo gritan desde el pasillo, para desafiar la prohibición.

La docente Monica Choflet, de Nueva Jersey, también describió el fenómeno al mismo medio: “Puedo decir ‘es la 1.16 horas’ y alguien grita ‘¡67!’”, relató.

Por qué el número 67 genera debate en las escuelas de Estados Unidos

Para contenerlo, ideó un sistema de tareas progresivas que también comentó en sus redes: los alumnos que interrumpen deben escribir “No diré 67 en clase” entre seis y siete veces, y los reincidentes, 67.

Monica Choflet transforma la broma en un juego de atención y disciplina

“Al principio pensaban que era una broma, hasta que lo tuvieron que hacer como tarea”, explicó. Choflet incluso convirtió el código en una herramienta de atención: “Yo digo ‘seis’ y ellos responden ‘siete’. Así descargan energía y mantenemos la concentración.” Según la maestra, dos estudiantes ya recibieron sanciones por no respetar la norma, pero el ejercicio también fortaleció el sentido de grupo.

Para los adolescentes, “six seven” es un guiño compartido, una forma de humor y pertenencia. Para los maestros, una distracción que impide enseñar. Laplander resumió el dilema: “La jerga puede servir para conectar con los chicos, pero no cuando interrumpe el aprendizaje. No tenemos derecho a perturbar la educación de los demás.”