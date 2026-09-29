Fiscales de EE.UU. acusan a un venezolano baleado por un agente del ICE de haberlo agredido con el espejo del auto

AUSTIN, Texas.– Fiscales federales en Texas anunciaron este martes un cargo por agresión contra un repartidor venezolano que recibió un disparo en la espalda por parte de un agente federal de inmigración en Texas, acusando al hombre de golpear a un agente con su espejo lateral mientras intentaba alejarse conduciendo.

Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, fue acusado de un cargo de agredir, resistirse y obstaculizar a un agente federal, según la denuncia penal.

Garcés Pérez, cuya abogada dijo que todavía tiene una bala alojada en la espalda desde que fue baleado el 20 de septiembre, compareció este martes ante un tribunal en Austin. El venezolano ha estado recluido en un centro de detención del sur de Texas, y sus abogados presentaron una demanda para impedir su expulsión de Estados Unidos.

En la denuncia, se lo acusa de rozar a un agente con el espejo lateral de su vehículo y de intentar atropellar al mismo agente con su automóvil después de una breve persecución vehicular. Si es declarado culpable, podría ser sentenciado a hasta 20 años de prisión.

Una manifestación contra la violencia del ICE en Austin tras el incidente donde balearon al venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una declaración jurada de un agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) constituye el relato público más completo del gobierno sobre el incidente en la capital de Texas.

Según la declaración jurada, los agentes primero lo detuvieron cerca de un centro comercial alrededor del mediodía. El automóvil tenía las luces intermitentes encendidas, y realizaron una verificación en la base de datos que mostró que el automóvil estaba registrado a nombre de Garcés Pérez, quien tenía una orden final de expulsión de Estados Unidos.

De acuerdo con la denuncia de los fiscales, el venezolano, que estaba haciendo una entrega de DoorDash, presuntamente proporcionó su licencia de conducir a través de la ventanilla, pero ignoró las solicitudes de los agentes para que saliera del automóvil. Presuntamente se negó a salir porque había pedido que esperaran para detenerlo hasta que su esposa pudiera venir a recoger su automóvil.

Los fiscales también alegan que, aproximadamente un minuto después, Garcés Pérez cerró “abruptamente” la ventanilla y se marchó. Uno de los agentes, a quien se hace referencia solo por sus iniciales, habría recibido un golpe en el torso con el espejo del lado del conductor cuando el hombre intentó alejarse conduciendo.

Agentes del ICE en un operativo migratorio dirigido especialmente contra camioneros (Archivo) Imagen creada con IA

Garcés Pérez ingresó a Estados Unidos en 2024 mediante CBP One, un programa iniciado durante el gobierno del presidente Joe Biden que permitía que los migrantes solicitaran citas con autoridades de Estados Unidos para que se considerara su petición de asilo. Trump puso fin al programa en su primer día en el cargo.

El hombre era solicitante de asilo y tenía un permiso de trabajo válido, según su abogada. Ella indicó que un juez emitió una orden de deportación después de que faltara a una audiencia en un tribunal de inmigración porque la notificación se envió a una dirección anterior.

Panorama contrastante

La declaración jurada incluye que Garcés Pérez dio su versión a los investigadores federales, la cual describe un panorama contrastante de los momentos previos a ser baleado respecto de lo que relataron los fiscales federales.

Según la declaración, el venezolano dijo que una camioneta chocó su automóvil después de una breve persecución y provocó que girara antes de que un agente le disparara en la espalda. En contraste, el fiscal Justin Simmons dijo que Garcés Pérez intentó atropellar a un agente con su automóvil, “lo que hizo que el agente disparara”.

El agente no identificado que le disparó a Garcés Pérez no llevaba una cámara corporal. El otro agente involucrado en la persecución sí llevaba una cámara, pero solo grabó la persecución después de que Garcés Pérez ya había recibido el disparo, según la declaración jurada.

Manifestantes participan en una marcha contra el ICE en Minneapolis, donde se dieron varios casos de agresiones a migrantes (Archivo) STEPHEN MATUREN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El ICE ha dicho previamente que sus agentes de campo en todo el país tendrán cámaras corporales para finales de septiembre. El tiroteo ocurrió en medio de un aumento de las redadas migratorias en Estados Unidos durante el segundo mandato de Trump. El ICE reportó más de 50.000 arrestos mensuales en julio y agosto.

Los agentes de inmigración han estado bajo intenso escrutinio por tiroteos que han ocurrido desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025. En un puñado de ocasiones, las autoridades acusaron de agresión a la persona que fue baleada por agentes de inmigración.

Si bien el gobierno de Estados Unidos ha presentado cargos penales contra al menos 851 personas por atacar o entorpecer la labor de agentes federales, una revisión de los registros de los tribunales realizada por Reuters en julio reveló que el 31% de los casos concluidos habían sido desestimados, frente a una tasa de desestimación del 8% de todos los casos penales federales.

Una mujer baleada varias veces por agentes de la Patrulla Fronteriza en Chicago y un hombre baleado en la pierna por un agente de ICE en Minneapolis fueron acusados de agredir a agentes, pero en ambos casos los cargos fueron retirados. Desde entonces, el agente del ICE en Minneapolis ha sido acusado de mentir sobre haber sido agredido antes de dispararle al hombre en la pierna.

Agencias AP y Reuters