Abogados de inmigración advierten por llamadas “mega master hearings” en las cortes de Florida

Los abogados de inmigración advierten por las mega master hearings en cortes de Florida, un esquema de citas migratorias masivas que reúne numerosos expedientes en una misma jornada. En Miami, este tipo de audiencias genera filas, esperas prolongadas y preocupación entre personas con procesos pendientes.

Mega master hearings en Florida: qué cambia en las cortes migratorias

Según Immigration Solution USA, desde agosto de 2026 hubo en Florida audiencias con grupos de más de 100 personas, modificaciones de fechas y esperas prolongadas para ingresar al tribunal. La firma señaló que algunos pueden pasar de una cita prevista para años posteriores a una comparecencia mucho más cercana.

Abogada especialista en migración explica qué son las audiencias conjuntas.

De acuerdo con el manual de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), una master calendar hearing trata asuntos procesales, cargos, plazos y próximas etapas del caso. No equivale a una individual calendar hearing, instancia en la que el juez puede escuchar argumentos, testimonios y pruebas vinculadas con un pedido de alivio migratorio.

Qué informó EOIR sobre jueces y audiencias migratorias

La EOIR anunció en junio de 2026 la incorporación de 39 jueces de inmigración y seis jueces temporales. Según Immigration Solution USA, ese anuncio forma parte de los esfuerzos oficiales para aumentar la capacidad de las cortes y avanzar sobre los expedientes pendientes.

El manual oficial también establece que, si cambia la fecha, la hora o el lugar de una master calendar hearing, la persona debe recibir una notificación por correo en la dirección registrada ante la corte. Por eso, el domicilio actualizado cumple un rol central dentro del expediente.

La EOIR incorporó 39 jueces de inmigración y seis jueces temporales Magnific

Inmigración en Florida: Miami elimina audiencias virtuales

Según informó Noticias Telemundo, la corte de inmigración de Miami suspendió desde septiembre las audiencias virtuales en determinados casos y pasó a exigir comparecencias presenciales.

Ese tribunal tenía cerca de 290 mil expedientes pendientes de deportación y solicitudes de asilo. La medida derivó en audiencias presenciales en Miami con grupos numerosos y filas desde la madrugada.

El medio también citó a especialistas que recomendaron acudir a la cita asignada y buscar asesoría de defensa de deportación. Una ausencia puede derivar en una orden de expulsión en ausencia si la corte considera que la persona recibió notificación válida.

El riesgo de llegar tarde a una audiencia en la corte migratoria

La EOIR indicó que cualquier demora en la comparecencia a una master calendar hearing o a una individual calendar hearing puede causar que la audiencia se realice en ausencia de la persona. En ese escenario, el juez puede emitir una orden de remoción in absentia.

La inasistencia a una audiencia puede derivar en una orden de deportación si la persona no llega a la hora fijada Imagen creada con IA

El organismo aclaró que los controles de seguridad son obligatorios en todas las cortes migratorias. Esa exigencia no elimina la obligación de estar en la sala en el horario fijado para la audiencia.

Immigration Solution USA recomendó revisar la notificación más reciente, confirmar el tipo de audiencia y verificar qué documentos exige el tribunal. También advirtió que una persona no debe asumir que una fecha anterior sigue vigente si recibió una nueva citación.

Los reportes nacionales de EE.UU. sobre audiencias masivas

Associated Press informó que las cortes migratorias de Estados Unidos aumentaron esta modalidad durante 2026.

La agencia señaló que este esquema se aplica en distintas ciudades y que las audiencias masivas redujeron el margen de preparación para algunos casos. El reporte indicó que más de 1300 jornadas de ese tipo se realizaron solo en junio.

También señaló que, en varias cortes, las personas recibieron menos tiempo para preparar procedimientos complejos. El medio vinculó ese ritmo con un aumento de ausencias y órdenes de deportación.

Algunos jueces incluso recibieron decenas o más de 100 expedientes en una misma jornada.