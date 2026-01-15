Adiós DeSantis: nuevas encuestas en Florida ya muestran a un claro favorito republicano para la gobernación

La carrera para reemplazar a Ron DeSantis en Florida ya tiene un primer favorito. Una nueva encuesta de Mason-Dixon Polling & Strategy ubica al congresista Byron Donalds como el mejor posicionado para ganar las elecciones primarias republicanas, con una ventaja amplia sobre el resto, aunque con un dato que enfría cualquier lectura triunfalista: casi la mitad de los votantes todavía no definió su preferencia.

Donalds lidera con 37%, pero la mitad de Florida sigue indecisa

El sondeo se realizó entre el 8 y el 13 de enero sobre 400 votantes registrados en el Estado del Sol. En ese relevamiento, Donalds obtuvo 37% de intención de voto para la primaria republicana a gobernador.

Byron Donalds cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump X Byron Donalds

Muy por detrás quedaron Jay Collins (7%), Paul Renner (4%) y James Fishback (3%). El número más llamativo, sin embargo, es el de los indecisos: 49%.

Esa combinación explica el momento: Donalds aparece como el único con una base significativa en esta foto inicial, pero el tamaño del “bolsón” indeciso sugiere que la campaña recién arranca y que el tablero puede moverse cuando se intensifiquen los anuncios, los debates y la inversión publicitaria.

En Florida, donde las primarias suelen ordenarse rápido cuando un candidato logra acumular apoyos partidarios y donaciones, el liderazgo temprano vale, pero no garantiza el resultado final.

Donald Trump, el calendario y el peso del “post-DeSantis”

Donalds juega con una carta fuerte: el respaldo del presidente Donald Trump, un apoyo que lo potencia dentro del electorado republicano y ayuda a consolidar su perfil nacional.

Entre los competidores de Donalds, el que más atención genera por estructura y visibilidad es Jay Collins, vicegobernador de Florida Instagram/@jaycollinsfl

En paralelo, la lectura local es inevitable: la sucesión de DeSantis (que no se puede presentar en estas elecciones) abre una disputa por continuidad, estilo y poder interno dentro del partido dominante en el estado.

Cuándo son las elecciones en Florida, quiénes son los rivales y qué muestra hoy la interna

La elección general de Florida será el 3 de noviembre de 2026 y la primaria se votará el 18 de agosto. DeSantis, además, no puede competir por un nuevo mandato consecutivo por los límites establecidos en la Constitución de Florida.

Con ese marco, lo que está en juego no es solo un nombre, sino también qué sector del Partido Republicano se queda con la conducción política del estado para el próximo ciclo.

Entre los competidores de Donalds, el que más atención genera por estructura y visibilidad es Jay Collins, vicegobernador de Florida, que se sumó formalmente a la carrera y aparece como la principal alternativa dentro del oficialismo estatal.

DeSantis no puede competir por un nuevo mandato consecutivo por los límites establecidos en la Constitución de Florida DeSantis

En el grupo también figuran Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes estatal, y James Fishback, empresario, todos todavía lejos de los niveles de apoyo que exhibe Donalds en esta primera medición.

En la práctica, el desafío de los rivales será crecer en conocimiento público y, al mismo tiempo, diferenciarse sin romper con la coalición conservadora que sostuvo a DeSantis.

Del otro lado, Donalds deberá demostrar que su ventaja inicial no es solo un efecto de arranque y que puede captar una porción relevante de ese 49% de votantes indecisos.

Por ahora, las nuevas encuestas en Florida trazan una primera línea clara: Byron Donalds está al frente y el resto corre desde atrás.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.