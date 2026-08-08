Anuncio de la CBP en Florida: dónde queda el nuevo centro de inscripción de Global Entry que acaba de inaugurar

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) abrió en Tampa, Florida, un nuevo espacio para las entrevistas de Global Entry. La sede funciona en 5519 W. Hillsborough Ave., Tampa, FL 33634, y recibe a solicitantes que ya obtuvieron la aprobación condicional.

Dónde queda el nuevo centro de Global Entry en Tampa

Según informó la CBP en el comunicado oficial del 3 de agosto, la sede está dentro de la Oficina del Puerto del Área de Tampa. El horario es de lunes a viernes, de 7 hs a 15 hs (hora local).

Las entrevistas requieren cita previa. La agencia atiende únicamente a personas con turno y cada postulante debe recibir primero la aprobación condicional antes de reservar un horario.

El nuevo punto amplía las opciones disponibles para residentes y viajeros de la región de Tampa Bay. Daniel Alonso, director de Operaciones de Campo de las oficinas de Miami y Tampa de la CBP, señaló que la apertura busca facilitar el acceso al trámite y sostener la misión de seguridad fronteriza de la agencia.

Global Entry: qué documentos exige la CBP para la entrevista presencial

Los documentos para la entrevista incluyen un pasaporte vigente y una identificación con fotografía que muestre el domicilio residencial actual. Los residentes permanentes legales también deben presentar su green card legible por máquina.

Los postulantes con aprobación condicional deben llevar pasaporte vigente e identificación con foto a la entrevista de Global Entry CBP

La entrevista es la etapa presencial para completar la inscripción. La CBP exige que el solicitante ingrese antes al sistema de Trusted Traveler Programs y presente la solicitud.

La página oficial de la CBP sobre cómo solicitar Global Entry detalla cuatro etapas. Cada persona debe:

Crear su cuenta de Trusted Traveler Programs

Iniciar sesión

Completar la solicitud y pagar la tarifa de 120 dólares

Programar una entrevista luego de recibir la aprobación condicional

Qué es Global Entry y cuánto cuesta el programa

Global Entry integra los Programas de Viajero Confiable de la CBP. El sistema ofrece un despacho acelerado al ingresar a EE.UU. para viajeros preaprobados y considerados de bajo riesgo.

La solicitud tiene una tarifa no reembolsable de US$120. La membresía dura cinco años y el beneficio también incluye elegibilidad para TSA PreCheck, el programa de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que permite un control de seguridad acelerado en vuelos nacionales de aerolíneas participantes.

Qué es el programa Global Entry para viajeros internacionales de bajo riesgo que reingresan a Estados Unidos.

Los menores de 18 años pueden acceder sin costo si su padre, madre o tutor legal cumple las condiciones previstas por la CBP. La agencia precisó en su sección oficial de preguntas frecuentes que cada menor necesita su propia solicitud y el permiso de un adulto responsable.

Cómo pedir una cita de Global Entry en el nuevo centro de Tampa

Los viajeros interesados deben usar el sitio de Trusted Traveler Programs para presentar la solicitud y revisar la disponibilidad de turnos. El solicitante paga la tarifa al momento de enviar el formulario.

Una vez obtenida la aprobación condicional, el interesado puede seleccionar un centro de inscripción y reservar la entrevista. El centro de 5519 W. Hillsborough Ave. funciona como una alternativa permanente para completar el proceso presencial en la región de Tampa Bay.