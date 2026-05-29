Global Entry abre entrevistas presenciales en Jacksonville hasta el 3 de junio: quiénes pueden inscribirse

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dio inicio a un evento de inscripción para el programa Global Entry en la Terminal de Cruceros de Jaxport en Jacksonville, Florida. Esta iniciativa busca otorgar a los solicitantes con aprobación condicional la oportunidad de realizar entrevistas presenciales hasta el próximo miércoles 3 de junio.

Quiénes califican para Global Entry en Jacksonville, Florida

La inscripción a Global Entry se encuentra disponible para ciudadanos de EE.UU. y residentes permanentes legales de ese país. Según la información publicada por el programa de viajeros (TTP, por sus siglas en inglés), el programa también admite a ciudadanos de países con acuerdos de asociación, entre los que figuran Argentina, Colombia, República Dominicana, Panamá y Reino Unido.

Para acceder a la entrevista en Jacksonville, la CBP detalló que los solicitantes deben contar con aprobación condicional en su cuenta del sistema. Este estado se obtiene tras superar una etapa de investigación de antecedentes que realiza la agencia federal.

Daniel Alonso, director de las oficinas de campo de la CBP en Miami y Tampa, señaló que la demanda de entrevistas se mantiene en niveles elevados y que la alianza con la Terminal de Cruceros de Jacksonville podría expandir el acceso para los habitantes del norte de Florida y estados cercanos.

Las entrevistas del programa Global Entry en Jacksonville iniciaron el pasado martes 26 de mayo y se extenderán hasta este viernes 29. Luego, del lunes 1° de junio hasta el miércoles 3 se realizará una segunda tanda. El horario de atención será de 8 a 18 hs (hora local).

Cómo solicitar Global Entry ante la CBP y cuánto puede demorar la aprobación

El proceso para obtener la membresía consta de dos fases: la investigación de los datos del solicitante y la entrevista en persona. La mayoría de las solicitudes se revisa dentro de las dos semanas posteriores al envío de la solicitud a través del portal web de la CBP. En casos donde se requiere una inspección manual, esto puede extenderse un año o hasta 24 meses.

La inscripción al programa Global Entry de la CBP tiene un costo de 120 dólares y una duración de cinco años CBP

Una vez que el sistema otorga la aprobación condicional, el usuario puede programar el encuentro mediante su cuenta TTP al seleccionar la ubicación de “Jacksonville Cruise Terminal” o “Florida locations”. El costo de la solicitud para el programa Global Entry es de 120 dólares por un periodo de cinco años.

Una disposición del programa establece que los menores de 18 años no deben realizar el pago de la tarifa si un padre o tutor legal ya posee la membresía o lleva a cabo la solicitud en el mismo momento. El cobro se efectúa mediante el uso de tarjetas de crédito o por transferencia.

Qué documentos exige la CBP para la entrevista de Global Entry en Jacksonville

Los solicitantes deben presentarse en la Terminal de Cruceros de Jaxport, ubicada en el 9810 August Drive, Jacksonville, FL 32226. El acceso a la zona de entrevistas se realiza por las puertas de la terminal principal hasta el área de conferencias en el segundo piso. La CBP indicó que se atenderá sin cita previa, aunque los usuarios también pueden revisar la disponibilidad desde su cuenta TTP.

En cuanto a la documentación requerida, los usuarios deberán aportar un pasaporte y una identificación con foto. También se requerirá la presentación de comprobantes de residencia, como una licencia de conducir con la dirección en estado de vigencia, un estado de cuenta de hipoteca o facturas de servicios públicos.

Para los residentes con estatus legal, se exige tener a mano la green card. En caso de requerir asistencia por motivos de discapacidad, el usuario debe informar al oficial para obtener modificaciones en el proceso o servicios de ayuda.

Qué beneficios ofrece Global Entry para ingresar a EE.UU.

Recibir la aprobación de Global Entry otorga ventajas en el proceso de ingreso a EE.UU. a través de puertos terrestres, aéreos y marítimos. Los miembros utilizan tecnología de procesamiento en más de 75 aeropuertos para reducir los tiempos de espera y eliminar los trámites en papel.

Asimismo, los beneficiarios reciben de forma automática el acceso a TSA PreCheck, lo que agiliza la revisión de seguridad en los vuelos nacionales. La CBP realiza estas verificaciones con el fin de asegurar que los miembros cumplan con los estándares de bajo riesgo.

Las personas que ingresan al programa Global Entry reciben inmediatamente el acceso a TSA PreCheck CBP

Enrollment on Arrival: la alternativa para completar la entrevista de Global Entry

Las personas que no logren asistir al evento en Jacksonville tienen a su disposición el proceso de Inscripción al Arribo (EoA, por sus siglas en inglés). Este mecanismo permite que los solicitantes con aprobación condicional completen la entrevista al momento de su entrada al país norteamericano desde el exterior.

La oficina de la CBP dispone de este servicio en terminales internacionales y ubicaciones de pre-despacho en todo el mundo, lo que elimina la necesidad de programar una cita en un centro de inscripción tradicional.