Anuncio oficial en Florida: el alcalde de Hialeah ordena el cierre temporal de todas las piscinas e instalaciones acuáticas

El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, dispuso la suspensión temporal de las actividades en las piscinas municipales y otros espacios acuáticos de la ciudad mientras se lleva adelante una revisión independiente de seguridad. La decisión alcanza a tres establecimientos y mantiene sin actividad al Bucky Dent Water Park, que ya se encontraba fuera de funcionamiento.

Hialeah cierra tres piscinas y ordena una revisión independiente de seguridad

Según informó CBS News Miami, Calvo tomó la decisión después de recibir información que, según explicó, generó dudas sobre el funcionamiento de los servicios acuáticos. El mandatario municipal aclaró que la medida fue adoptada por la propia administración y no respondió a una disposición de una agencia externa.

“Cuando recibí información que planteaba dudas adicionales sobre nuestras operaciones acuáticas, decidí actuar de inmediato”, afirmó Calvo.

Para analizar la situación, la ciudad contratará a un experto independiente en salud y seguridad, quien examinará las condiciones de cada espacio, su funcionamiento y las mejoras necesarias antes de permitir que vuelvan a recibir público. La revisión comprende las siguientes instalaciones:

Babcock Pool

McDonald Water Park

Milander Aquatic Center

Bucky Dent Water Park, que ya estaba cerrado

La página oficial de Hialeah incluye estos espacios dentro de una red municipal compuesta por siete piscinas y parques acuáticos.

Hialeah ya había encargado un estudio sobre siete piscinas y parques acuáticos

La decisión se produce después de que Hialeah avanzara en una evaluación de sus instalaciones acuáticas. En 2025, la ciudad aprobó la contratación de una firma especializada para realizar un estudio sobre las condiciones de sus piscinas municipales. Ese antecedente muestra que la revisión de estos espacios ya formaba parte de la agenda de la administración antes del cierre anunciado ahora.

Aquel análisis incluía Babcock Pool, Bright Pool, Bucky Dent Water Park, McDonald Water Park, Milander Aquatic Center, Reid Pool y Walker Pool. La documentación municipal muestra así que la seguridad y las condiciones de estos espacios ya formaban parte de la agenda de la ciudad antes de la decisión anunciada ahora.

El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, en Florida, anunció el cierre temporal de diversas piscinas BRyan Calvo

Bryan Calvo pide US$5 millones para renovar piscinas y parques de Hialeah

Calvo también sostuvo que algunos de los problemas de infraestructura se originaron en años anteriores. En respuesta a una carta del comisionado René García, atribuyó el estado de varios parques y espacios públicos a años de mantenimiento diferido y falta de inversión.

En ese contexto, solicitó ayuda para obtener US$5 millones destinados a renovar y modernizar estos lugares. “Nuestras familias han esperado lo suficiente y estoy de acuerdo en que merecen parques y piscinas que sean dignos de esta comunidad”, afirmó.

La decisión se produce después de que el Departamento de Salud de Florida ordenara el cierre del parque acuático Bucky Dent, donde una inspección detectó 34 infracciones relacionadas con la calidad del agua, la seguridad, los sistemas de filtración y circulación y los permisos.

Entre los problemas señalados, los inspectores encontraron una piscina sin cloro, un nivel de pH de 10, por encima del máximo estatal de 7,8, equipos de seguridad dañados y una tapa de desagüe sin todos sus tornillos, lo que representaba un riesgo de atrapamiento, según informó Miami Herald.

La decisión se produce después de que el Departamento de Salud de Florida ordenara el cierre del parque acuático Bucky Dent Freepik - Freepik

Cuándo reabrirán las piscinas de Hialeah tras la revisión de seguridad

Por ahora, no se anunció una fecha para retomar las actividades en las piscinas de Hialeah. La reapertura dependerá de los resultados del análisis y de la implementación de las medidas que sean necesarias, de acuerdo con CBS News.

La administración municipal informó que dará nuevas actualizaciones sobre el proceso y sobre el calendario previsto para cada establecimiento.