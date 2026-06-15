Noticias de Florida hoy: el ICE confirmó que estará con operativos en Miami desde hoy lunes 15 de junio

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó que desplegará personal en Miami este 15 de junio, donde la ciudad recibe uno de los primeros partidos del Mundial 2026. La medida forma parte de un operativo federal que se extiende a todas las sedes del torneo dentro del país norteamericano.

El ICE en Miami durante el Mundial 2026: seguridad, controles y alcance del operativo

La presencia de agentes coincide con el encuentro entre Arabia Saudita y Uruguay , programado en el Hard Rock Stadium de Miami , renombrado para el torneo de la FIFA como el Estadio de Miami.

, programado en el , renombrado para el torneo de la FIFA como el Estadio de Miami. Según informaron funcionarios federales, la participación del ICE responde al esquema de seguridad diseñado para eventos de gran convocatoria internacional.

Migrantes en EE.UU. iniciaron la campaña "No ICE in the Cup" previo al comienzo del Mundial 2026 Fotomontaje editado con IA (ICE / Unsplash)

El despliegue comenzó el 12 de junio y contempla acciones coordinadas con otras agencias federales, estatales y locales.

El objetivo es reforzar los mecanismos de protección para miles de espectadores, turistas y trabajadores vinculados a la competencia.

Desde el gobierno federal señalaron que las tareas asignadas a ICE estarán vinculadas principalmente con la seguridad pública .

. Las autoridades descartaron que existan planes para realizar operativos migratorios masivos en los estadios o en los alrededores de las sedes deportivas.

“Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional. Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, dijo Tom Homan, el denominado zar de la frontera de Donald Trump, en una entrevista con CBS News.

Entre los escenarios contemplados se encuentran personas incluidas en listas de vigilancia por terrorismo, individuos buscados por delitos graves o casos vinculados al tráfico de drogas.

En esas circunstancias, los protocolos federales prevén procedimientos de detención e intervención.

Entradas falsas e indumentaria trucha: qué controles habrá en Miami durante el Mundial 2026

Otro de los ejes del operativo estará centrado en la lucha contra el fraude comercial. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informaron que habrá controles destinados a detectar la venta ilegal de entradas y productos falsificados cerca de los estadios.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones forman parte de los dispositivos de seguridad que suelen aplicarse en eventos deportivos de alcance internacional. El objetivo es evitar actividades ilícitas que puedan afectar a los asistentes y a la organización del torneo.

Además de la fiscalización comercial, los organismos federales trabajarán en tareas de monitoreo e inteligencia para identificar posibles riesgos antes y durante cada encuentro programado en territorio estadounidense.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, aclaró Markwayne Mullin, secretario del DHS, también en conversación con CBS News.

Rechazo al ICE en el Mundial 2026: qué reclaman las organizaciones migrantes

La confirmación de la presencia del ICE en el Mundial 2026 generó reacciones por parte de distintos grupos sociales y organizaciones vinculadas a la defensa de los migrantes.

Varias de estas entidades impulsaron manifestaciones en rechazo a la participación de la agencia en el campeonato.

Entre las iniciativas surgió la campaña denominada “No ICE in the Cup”, mediante la cual los activistas reclaman que el organismo no intervenga en actividades relacionadas con la competencia futbolística.

También expresaron inquietudes sobre el tratamiento de información personal vinculada a trabajadores y colaboradores del evento.

“Nosotros queremos mandar un mensaje: ‘ICE no puede estar en los juegos’”, dijo una de las organizaciones. El colectivo denunció que el máximo organismo del fútbol conservará los datos personales de los empleados por un período de cuatro años.

Mundial 2026 en Miami: calendario completo de partidos en el Hard Rock Stadium

Miami albergará siete encuentros durante el Mundial 2026. El calendario incluye compromisos correspondientes a la fase de grupos y también partidos de instancias decisivas del certamen: