Atención venezolanos: el gobierno de EE.UU. anuncia un nuevo vuelo directo para llegar a Miami desde Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó nuevas alternativas para quienes necesitan viajar desde Venezuela mientras el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, permanece sin operaciones comerciales. Entre las novedades figura un vuelo directo de Laser Airlines entre Barcelona y Miami, además de rutas disponibles con Copa Airlines y Avianca desde otras ciudades del país latino.

Qué aeropuertos mantienen vuelos internacionales desde Venezuela tras el cierre de Maiquetía

El cierre del aeropuerto de Caracas se produjo tras los daños registrados luego de los terremotos del 24 de junio. Mientras continúan las evaluaciones en esa terminal aérea, los vuelos internacionales siguen en funcionamiento desde los aeropuertos de Valencia, Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo.

Las autoridades estadounidenses mantienen un monitoreo constante de la situación local para informar a los ciudadanos sobre posibles riesgos X @TravelGov

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el Departamento de Estado de EE.UU. indicó que, además de las operaciones de Copa Airlines y Avianca, los pasajeros deben considerar otras compañías que comenzaron a prestar servicios.

“Laser Airlines ha iniciado un vuelo entre Miami y Barcelona, Venezuela”, informó el organismo en su cuenta de X. “Continuamos monitoreando de cerca la situación y te mantendremos actualizado para que puedas tomar decisiones sobre tu seguridad”, aseguró.

La embajada de EE.UU. en Venezuela recordó que la prioridad del gobierno estadounidense es asistir a sus ciudadanos durante la emergencia. Las personas que tenían previsto salir desde Caracas fueron instadas a comunicarse directamente con sus aerolíneas para conocer reprogramaciones o alternativas de viaje desde otros aeropuertos habilitados.

Mediante una actualización oficial, el organismo destacó la disponibilidad de nuevas rutas operadas por aerolíneas como Laser, Copa y Avianca X @TravelGov

Copa Airlines, Avianca y Laser Airlines reorganizan rutas tras los sismos en Venezuela

Según la información oficial, Copa Airlines mantiene suspendidos de manera temporal sus vuelos hacia y desde Caracas. Como alternativa, incorporó frecuencias adicionales entre Valencia y Ciudad de Panamá para atender la demanda generada por el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Por su parte, Avianca amplió su operación entre Valencia y Bogotá. La empresa incorporó vuelos regulares y servicios adicionales con aeronaves Airbus A320 y trasladó a los pasajeros que tenían reservas entre Caracas y la capital colombiana hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia para continuar sus viajes.

La principal novedad que indicó el Departamento de Estado de EE.UU. corresponde a Laser Airlines, que comenzó a operar una conexión directa entre el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, y el Aeropuerto Internacional de Miami. La empresa anunció que el servicio tendrá frecuencia diaria mientras avanza la recuperación de sus operaciones.

“El día 2 de julio se reactivó el vuelo diario a la ciudad de Miami desde el aeropuerto ubicado en el estado de Anzoátegui”, indicó la compañía aérea en un comunicado. “Nos encontramos trabajando para restablecer la conectividad con otros destinos”, agregó.

Horarios de la ruta Barcelona-Miami de Laser Airlines

De acuerdo con la programación difundida por Laser Airlines:

El vuelo parte desde Miami a las 7.30 hs (hora local) y arriba a Barcelona a las 11 hs.

(hora local) y arriba a Barcelona a las 11 hs. En sentido inverso, el despegue desde la ciudad venezolana está previsto para las 12.45 hs, con llegada a Miami a las 16.15 hs.

La compañía también informó las condiciones de equipaje para esta ruta:

En clase turista se permite una valija de hasta 32 kilogramos y un equipaje de mano de ocho kilogramos.

y un equipaje de mano de ocho kilogramos. En clase ejecutiva pueden transportarse dos piezas de hasta 23 kilogramos cada una, además del equipaje de cabina.

En el comunicado, la aerolínea explicó que continúa con las inspecciones técnicas sobre parte de su flota en el aeropuerto de Maiquetía, luego de los daños ocasionados por el sismo. La empresa señaló que el objetivo es reincorporar progresivamente otras rutas nacionales e internacionales.

Protocolo operativo vigente para los vuelos Miami - Barcelona - Miami Facebook Laser Airlines

Recomendaciones del Departamento de Estado para salir de Venezuela tras los sismos

El Departamento de Estado recomendó a los ciudadanos estadounidenses verificar permanentemente el estado de sus vuelos y mantenerse en contacto con las aerolíneas para conocer posibles modificaciones en los itinerarios.

También pidió registrarse en el programa gratuito Smart Traveler Enrollment Program (STEP), mediante el cual los viajeros reciben actualizaciones oficiales y pueden ser contactados por las autoridades estadounidenses en caso de emergencias. Además, aconsejó mantener informados a familiares y contactos debido a las interrupciones de electricidad e internet que afectan distintas zonas de Venezuela.

Respecto a los desplazamientos terrestres, el organismo recordó que los pasos fronterizos con Colombia y Brasil permanecen abiertos, aunque advirtió que las zonas limítrofes mantienen la clasificación de Nivel 4: No viajar debido a riesgos vinculados con hechos delictivos, secuestros y presencia de grupos armados. También indicó que la frontera con Guyana presenta condiciones de seguridad limitadas.