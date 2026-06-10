Operativos del ICE en Miami: qué se sabe del despliegue de agentes por el Mundial en Florida

En el marco del Mundial 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) prevé presencia de agentes federales en los alrededores del Miami Stadium, en Miami Gardens, Florida. En los días de partidos, las medidas estarán enfocadas en garantizar la “seguridad pública”, aunque las autoridades advirtieron que tomarán medidas si observan un problema que involucre a un migrante indocumentado.

ICE en Miami por el Mundial 2026: qué controles habrá en el estadio

El jueves 11 de junio se dará inicio al Mundial de Fútbol 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México. Una de las ciudades que albergará partidos será Miami, en el Hard Rock Stadium, y en este escenario, se prevé la presencia de varios agentes del ICE en las inmediaciones.

Como parte del operativo federal, las tareas de los agentes no estarán centradas en redadas migratorias. Según explicó Tom Homan en una reciente entrevista con CBS News, el foco en cada estadio estará en garantizar la “seguridad pública”

Durante los días de partidos del Mundial en Miami, los funcionarios federales solo actuarán frente a casos que involucren situaciones delictivas de extrema gravedad. El objetivo central es resguardar la integridad de los fanáticos y de las delegaciones.

Las autoridades remarcaron que las personas con documentación regular no deben temer controles de estatus. En esa línea, Homan aseguró que el principal objetivo es mantener los eventos “seguros”, aunque luego advirtió: “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto“.

El ICE podrá actuar sobre indocumentados durante el Mundial 2026 si cometen delitos ICE / Conmebol

Seguridad del Mundial 2026: el operativo del DHS y el rol del ICE

Dado que el Mundial está clasificado como un evento Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1, la máxima categoría en la escala federal de seguridad para eventos masivos, el protocolo sería similar al del Super Bowl.

La categoría, según el sitio web oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), corresponde a eventos de importancia nacional o internacional que requieren apoyo federal interagencial extenso.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, comparó previamente las tareas que se llevarán a cabo con el operativo del Super Bowl. En otra entrevista con CBS News, indicó que la agencia vigilará de forma activa delitos como el comercio de indumentaria falsificada y la reventa ilegal de entradas.

Los agentes trabajarán en detectar individuos “peligrosos” que integran las listas de vigilancia antiterrorista.

Aunque el foco no serán las redadas migratorias, los expertos en inmigración recomiendan a los extranjeros que lleven consigo documentación vigente que acredite su identidad.

Agentes del ICE estarán presentes en las inmediaciones del Hard Rock Stadium, en Miami, que albergará siete partidos del Mundial 2026 AP / ICE

Mundial 2026 en Miami: fechas y partidos en el Hard Rock Stadium

El Hard Rock Stadium, rebautizado como Miami Stadium para la Copa del Mundo, recibirá siete partidos, cuatro de la etapa de grupos y tres de la fase de eliminación. El cronograma de la FIFA para esta sede inicia el lunes 15 de junio y se extiende hasta el 18 de julio, un día antes de la final en Nueva Jersey: