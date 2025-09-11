Buenas noticias en Hialeah: el alivio inmediato que verán los residentes en su próxima factura de agua

Los habitantes de Hialeah, una de las ciudades de Florida con mayor comunidad migrante, tendrán una reducción en sus facturas de agua y alcantarillado, tras la aprobación de una ordenanza del Consejo Municipal el martes 9 de septiembre. Esta semana, se debatirá otra medida que puede implicar otra disminución en los gastos de los residentes.

Cuánto ahorrarán los residentes de Hialeah en la factura del agua

La alcaldesa de Hialeah, Jacqueline García-Roves, quien recientemente celebró el centenario del territorio, había anunciado al asumir su cargo en abril pasado que tenía intenciones de implementar acciones para el alivio económico de las personas. Esta semana, sus promesas se convirtieron en hechos a través de una ordenanza que impulsó una medida con efecto inmediato.

Las autoridades de Hialeah celebraron el centenario de la ciudad Instagram/mayorgarciaroves

El martes pasado, se celebró una audiencia pública en la que el Consejo Municipal determinó la eliminación del cargo de franquicia en agua y alcantarillado. De esta forma, según indicó Telemundo, la administración local contaría con 3,7 millones menos en cobros.

El ahorro que registrará cada hogar rondará los 61 dólares al año, aunque varía en función de los gastos, según la información periodística. Por ejemplo, si el servicio público bimensual es de US$250, el cliente notaría una diferencia de US$10 por ciclo y de US$60 anual. Si el monto es de US$150, serían US$6 cada dos meses y US$36 al año.

Los habitantes de Hialeah ahorrarán en sus facturas de agua Freepik

La disposición que registraba el porcentaje adicional en la factura del agua y alcantarillado estaba incluida en la sección 94-163 del Código de Ordenanzas de Hialeah. En agosto pasado, se anticipó que se podría producir un incremento en ese servicio debido a un impuesto a cargo del condado de Miami-Dade.

Otas medidas que se debaten en Hialeah y beneficiaría a los habitantes

García-Roves anunció que el jueves 11 de septiembre, en torno a las 17.30 horas (hora local), se celebra la audiencia de presupuesto en el Ayuntamiento de la ciudad. Asimismo, la alcaldesa brindó detalles sobre la propuesta que presentará durante la sesión.

“Una reducción del 1% en los impuestos a la propiedad por primera vez en 13 años”, señaló en un comunicado. La medida va de la mano con la reducción del costo del impuesto de agua y alcantarillado, para ofrecer “un alivio” a los residentes de Hialeah.

García-Roves anunció la propuesta que incluirá en la sesión del Ayuntamiento Instagram/mayorgarciaroves

Sobre ambas iniciativas, precisó que “representan economías totales de más de US$18 millones, lo que equivale a US$306,33 por residente”. En ese sentido, animó a los habitantes de la ciudad floridense a participar en el proceso.

Hialeah, la ciudad de Florida donde casi todos hablan español: cuántos hispanos viven

Florida es uno de los estados de EE.UU. con mayor población migrante de origen latino e hispano, con gran predominancia en el condado de Miami-Dade. La ciudad de Hialeah es una de las más destacadas, dado que alberga entre el 94% y el 96% de residentes hispanos.

“Ha crecido hasta convertirse en la quinta ciudad más grande y el sexto municipio de Florida, con más de 236 mil residentes”, puntualizó el congresista Mario Díaz-Balart en su perfil de Instagram. Y añadió: “Es el hogar de uno de los mayores porcentajes de residentes hispanos en EE.UU.”.