El caso del jugador de Powerball que ganó US$138 millones, pero lo perdió todo en 2025

Un premio de 138 millones de dólares podría cambiar la vida de cualquier persona. Sin embargo, el dueño del boleto de Powerball ganador de esa fortuna no recibió ni un centavo. El afortunado, que había comprado el ticket esa jugada millonaria en Ohio, no se presentó dentro del plazo habilitado para reclamar el dinero y apenas comenzó el 2025, lo perdió todo.

Powerball Ohio: números ganadores del ticket de US$138 millones no reclamado

El ticket ganador había sido comprado el 3 de julio de 2024 en un supermercado Walmart de Huber Heights. El jugador eligió la opción de selección automática, una alternativa común para quienes no quieren completar los números manualmente. La combinación que pudo haber cambiado su destino fue la siguiente: 2, 26, 33, 55, 57, con el Powerball rojo 22, de acuerdo con la información publicada por Spectrum News1.

El boleto ganador, cuyo premio no se reclamó, se vendió en un Walmart de Ohio Erik Verduzco - AP

Los números salieron y, el apostador, pudo haberse alzado, nada más y nada menos, con un premio de US$138 millones. Si el ganador hubiera optado por la modalidad de pago único, habría recibido US$65,8 millones en efectivo. Sin embargo, como no se presentó dentro del plazo de 180 días, el ticket perdió toda validez.

La fecha límite para reclamar el dinero venció el 30 de diciembre de 2024 y el apostador perdió la posibilidad de cobrar el dinero, apenas comenzó el 2025.

Qué pasó con el premio de Powerball no reclamado en Ohio y a dónde fue el dinero

La normativa de Ohio establece que, cuando un premio expira, los fondos se integran al sistema de recompensas no reclamadas. Según señaló la Comisión de Lotería del estado en un comunicado, “las ventas generadas en Ohio que contribuyeron al bote mayor se destinan al fondo de no reclamados“. Por esa jugada, el estado retuvo “aproximadamente US$1,9 millones” que se destinarán a “apoyar la educación”.

Desde 1974, la lotería de Ohio destinó más de US$33.000 millones a programas educativos, según los registros oficiales. Los recursos provenientes de este pozo también se incorporaron a esa causa, lo que transforma un premio individual en un beneficio colectivo para el sistema escolar.

El ganador acertó todos los números y la bola roja Alejandro Garay/Pixabay - Imagen de Alejandro Garay en Pixabay

¿Cómo se juega al Powerball en Estados Unidos?

El Powerball es uno de los sorteos más populares de Estados Unidos y se juega en 45 estados, además de Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Los sorteos se realizan tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados.

Cada boleto cuesta US$2 y se puede sumar el Power Play por US$1, que multiplica las ganancias en los premios secundarios. Los jugadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y un número extra entre el 1 y el 26 para el Powerball rojo. En este caso, el boleto de Ohio se compró con selección automática, lo que significa que el sistema asignó los números al azar.

El ticket que ganó se había confeccionado con la selección automática de números @lameduckg/Twitter - Foto de @lameduckg/Twitter

Cuáles son los premios que ofrece Powerball

El juego ofrece diferentes categorías de premios, según la cantidad de aciertos. El listado de posibilidades:

Seis números más el Powerball: pozo acumulado.

Cinco números: US$1 millón, con posibilidad de multiplicarse hasta diez veces con el Power Play .

. Cuatro números más el Powerball: US$50.000.

Cuatro números: US$100.

Tres números más el Powerball: US$100.

Tres números: US$7.

Dos números más el Powerball: US$7.

Un número más el Powerball: US$4.

Solo Powerball: US$4.

