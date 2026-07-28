Es migrante y trabaja en el sector de salud de EE.UU., pero su TPS venció: “Eres como una prisionera”

Una trabajadora del sector de la salud describió con una frase la situación que enfrenta tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Haití: “No puedes moverte. Eres como una prisionera”. La finalización de la protección afecta a cientos de miles de personas que durante años residieron y trabajaron legalmente en Estados Unidos bajo ese programa.

Qué ocurre con el TPS para Haití tras la decisión judicial

Según informó AFP, que no publicó la identidad de la trabajadora, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la administración Donald Trump avanzara con la finalización del TPS para los ciudadanos haitianos. De acuerdo con la agencia, la medida alcanza a unas 350 mil personas, muchas de ellas empleadas en hospitales, hogares de ancianos y el sector de la construcción.

El programa protege contra la deportación y autoriza a trabajar legalmente a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales y otras situaciones extraordinarias.

En 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) decidió terminar la designación al sostener que Haití ya no reunía las condiciones legales para mantenerla y que su continuidad era contraria al interés nacional.

El 24 de julio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que los documentos permanecerían vigentes hasta la emisión formal del mandato de la Corte Suprema en el caso Mullin v. Doe. Esa comunicación fue transitoria: la información oficial actualizada establece que la designación del TPS de Haití terminó con efecto el 27 de julio.

La resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos permite al gobierno de Donald Trump rescindir el TPS para ciudadanos de Haití y Siria Imagen creada con IA

Hospitales y hogares de ancianos alertan por la pérdida de trabajadores

Nancy Hagans, presidenta de la Asociación de Enfermeras de Nueva York, aseguró a AFP que la finalización del programa podría dejar sin autorización laboral a miles de empleados del sistema sanitario.

“Lo que el gobierno acaba de hacer fue quitar recursos no solo a los hospitales y a los hogares de ancianos, sino también a nuestras comunidades”, afirmó. La dirigente agregó que muchos de los migrantes alcanzados por la medida llevan más de veinte años en Estados Unidos, compraron viviendas y formaron familias en el país.

La comunidad haitiana expresa preocupación por el futuro en EE.UU.

La artista haitiano-estadounidense Lyne Lucien, residente en Nueva York, afirmó que muchas familias no consideran posible regresar a Haití debido a la situación que atraviesa el país.

También expresó preocupación por las consecuencias que la finalización del TPS podría tener para quienes viven con familiares en Estados Unidos o tienen hijos nacidos en el país.

La crisis en Haití sigue sin resolverse

De acuerdo con CNN, mientras avanza la eliminación del programa en EE.UU., Haití atraviesa una gran crisis política y de seguridad. El país no celebra elecciones nacionales desde 2016 y su último presidente fue asesinado en 2021.

Varias personas se toman de las manos y sostienen una bandera de Haití en una vigilia en el complejo cultural Little Haiti (Archivo) Lynne Sladky - AP

Además, amplias zonas de Puerto Príncipe permanecen bajo el control de bandas armadas, en un contexto de violencia e inestabilidad que continúa afectando a la población.

Por este motivo, diversas organizaciones haitianas sostienen que ese escenario dificulta el regreso de quienes construyeron su vida en Estados Unidos y ahora enfrentan la pérdida de su autorización para permanecer y trabajar legalmente.