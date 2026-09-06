Centros de detención migratoria en Florida: el plan para sumar miles de plazas al sur de la I-4

El gobierno de Florida evalúa la creación de una amplia red de centros de detención temporales para albergar a inmigrantes indocumentados en diversas regiones del estado. La iniciativa gubernamental busca ampliar la capacidad de custodia para respaldar los operativos federales de expulsión de extranjeros.

El plan de expansión de plazas de detención al sur de la Interestatal 4

La administración del gobernador Ron DeSantis proyecta la edificación de múltiples recintos de retención , preferentemente al sur de la carretera Interestatal 4.

, preferentemente al sur de la carretera Interestatal 4. Este corredor vial suele considerarse una línea divisoria entre el norte y el sur del territorio de Florida.

Varios de los centros de detención buscan ser instalados de forma estratégica en el corredor de la Interestatal 4 Facebook Friends of the Everglades

De acuerdo con N+Unvisión, la estrategia estatal contempla la habilitación de complejos de rápida activación con el uso de carpas reforzadas, remolques y estructuras modulares de emergencia.

Estos campamentos de detención deberán cumplir con los estándares nacionales que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) exige.

Una propuesta previa de Florida al gobierno federal señalaba que podrían habilitarse instalaciones con capacidad para hasta 10.000 detenidos. La actual solicitud de información no fija todavía la capacidad definitiva de los nuevos centros.

Las instalaciones específicas proyectadas para la red de detención

La planificación estatal abarca el desarrollo de diversos complejos para el resguardo y la custodia de las personas extranjeras bajo arresto.

La actual propuesta se suma a otros proyectos e instalaciones de detención migratoria impulsados o explorados por Florida:

Instalaciones modulares al sur de la Interestatal 4: complejos temporales de carpas reforzadas y remolques móviles que aportarán miles de camas para detenidos en el centro y sur del estado.

complejos temporales de carpas reforzadas y remolques móviles que aportarán miles de camas para detenidos en el centro y sur del estado. Proyectos en Camp Blanding: Florida anunció previamente proyectos para desarrollar instalaciones de detención en esta zona del noreste del estado.

Florida anunció previamente proyectos para desarrollar instalaciones de detención en esta zona del noreste del estado. Centros de detención en el Panhandle: el estado también ha explorado la apertura de nuevas instalaciones en esta región del noroeste de Florida.

el estado también ha explorado la apertura de nuevas instalaciones en esta región del noroeste de Florida. Depósito de Deportación (Deportation Depot): un centro de detención que opera en la Institución Correccional Baker, en el norte de Florida, para detener y procesar a migrantes antes de su expulsión.

La expansión de la infraestructura migratoria ocurre después del cierre del centro de detención de los Everglades.

En junio de 2026, las autoridades cerraron el centro de detención de los Everglades después de trasladar a los detenidos a otras instalaciones y comenzar su desmantelamiento.

Las implicaciones financieras y las controversias del caso

El modelo de centros de detención estatales en Florida genera intensos debates en el ámbito presupuestario, legal y de conservación ecológica.

El antiguo complejo de los Everglades acumuló contratos de construcción y operación inicial por un monto superior a doscientos cuarenta y cinco millones de dólares.

Varias organizaciones de derechos civiles y grupos ecologistas presentaron acciones legales contra el centro de detención de los Everglades, con cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión, el acceso a representación jurídica y su impacto ambiental.

La licitación pública para recopilar datos de proveedores cerró el 10 de agosto Imagen ilustrativa generada con IA

De acuerdo con el portal My Florida Market Place, la solicitud de información (RFI) dirigida a potenciales proveedores, emitida por el Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) junto a la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés), cerró el 10 de agosto.

El proceso administrativo confirma la participación directa de las agencias de orden locales en el diseño de los nuevos campamentos de reclusión estatales.