Es oficial: Florida Highway Patrol quiere construir centros de detención temporales

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) evalúa construir nuevos centros de detención temporal para alojar adultos por períodos breves en el Estado del Sol. La agencia abrió una consulta a proveedores para conocer costos, características y posibles ubicaciones antes de avanzar con una eventual licitación.

Florida Highway Patrol: capacidad y requisitos de los nuevos centros de detención temporales

Las autoridades estatales solicitaron información sobre el uso de edificios modulares y estructuras residenciales seguras para los centros de detención temporales. Estas construcciones podrían funcionar bajo la supervisión gubernamental durante todo el año.

La solicitud establece que los centros serían para detenciones de de corta duración, como máximo 48 horas Facebook Friends of the Everglades

De acuerdo con lo que dice la solicitud, los centros operarían como recintos de corta duración para albergar a 50 personas adultas. No obstante, cada sitio mantendría a los detenidos por un plazo máximo de 48 horas.

Las instalaciones pueden incluir oficinas administrativas destinadas al personal operativo estatal y federal. Un contratista privado proporcionará los servicios de apoyo residencial necesarios para el funcionamiento cotidiano.

El documento oficial no especifica si los edificios albergarán a detenidos por infracciones migratorias. En ese marco, legisladores locales manifestaron preocupación ante un posible uso migratorio de estos recintos.

La representante Anna Eskamani, demócrata por Orlando, dijo que la solicitud es “sumamente preocupante”. En esa línea, según Miami Herald, sostuvo: “Acabamos de presenciar el cierre del centro de detención de los Everglades, y uno pensaría que el estado de Florida aprendería de ese error. Y ahora quieren abrir más instalaciones”.

La solicitud también establece requisitos técnicos para la construcción de los recintos. En tanto, los proveedores interesados podrán responder a la RFI hasta el lunes 10 de agosto.

Dónde podrían instalarse los centros de detención y qué zonas prioriza la FHP

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados requiere cinco o más emplazamientos territoriales específicos. De acuerdo con lo solicitado, las ubicaciones propuestas deberían ubicarse preferentemente al sur del corredor de la Interestatal 4. Esta autopista principal atraviesa el centro del estado desde Daytona Beach hasta Tampa. Los contratistas priorizarán terrenos que pertenezcan formalmente al patrimonio estatal.

La administración estatal estableció un plazo límite para recibir las respuestas de los proveedores interesados. Según Miami Herald, la Patrulla de Carreteras impulsó numerosos arrestos migratorios respaldados por acuerdos gubernamentales recientes.

La agencia acumuló miles de registros documentados desde agosto de 2025. Las oficinas gubernamentales involucradas guardaron silencio ante las consultas del medio citado sobre el proyecto.

Alligator Alcatraz: el antecedente del centro migratorio que Florida cerró en los Everglades

El gobierno estatal ordenó recientemente el cierre de un centro carcelario ubicado en los Everglades. Según Miami Herald, las autoridades bautizaron informalmente aquella estructura bajo el apodo de Alligator Alcatraz.

El gobernador Ron DeSantis invirtió millones de dólares en levantar dicho complejo carcelario provisional. El sitio utilizaba una carpa blanca de estilo industrial para alojar a detenidos federales.

Los internos denunciaron situaciones de abusos y condiciones precarias dentro del recinto clausurado. Sin embargo, los funcionarios gubernamentales rechazaron públicamente las acusaciones formuladas por los detenidos.

Las impactantes imágenes del interior del centro de detención apodado “Alligator Alcatraz”

Por ello, representantes políticos criticaron la nueva iniciativa tras el cierre definitivo de las instalaciones en los Everglades. Además, el proyecto surgió en medio de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de inmigrantes.