Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 30 de mayo la temperatura rondará entre 77 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 49%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Suroeste

: 6 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 49%

: 49% Pronóstico: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Fort lauderdale, Florida

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.