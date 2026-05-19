Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 78 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 29%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 9 a 14 mph, Este

: 9 a 14 mph, Este Probabilidad de precipitación : 29%

: 29% Pronóstico: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.