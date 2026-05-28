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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo
Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo Facebook/City of Hialeah

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el jueves 28 de mayo la temperatura rondará entre 75 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 70%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 70%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 70%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 67%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 69%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 72%.

El martes 2 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 76%.

El miércoles 3 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.
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