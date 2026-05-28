Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el jueves 28 de mayo la temperatura rondará entre 75 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 70%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 3 a 9 mph, Sureste

: 3 a 9 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 70%

: 70% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 72%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 76%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.