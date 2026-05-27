Es oficial: DeSantis anunció su plan para eliminar los impuestos a la propiedad en Florida para el 92%

El gobernador Ron DeSantis anunció la convocatoria a una sesión legislativa especial que comenzará el próximo lunes 1° de junio con el objetivo de avanzar en un plan para reducir y eventualmente eliminar impuestos a la propiedad para viviendas principales en Florida. El objetivo es que la propuesta se plasme en una enmienda constitucional que pueda votarse en las elecciones del 3 de noviembre. “Si tiene éxito, al elevar el límite a US$500.000, el 92% de los residentes de Florida quedarían exentos de impuestos”, sostuvo el mandatario local.

Cómo es el plan de DeSantis para reducir impuestos a la propiedad en Florida

La iniciativa impulsada por DeSantis contempla un aumento inmediato de la exención fiscal sobre viviendas principales y un esquema progresivo que, según el gobernador, podría dejar exentos del impuesto a la propiedad a la mayoría de los propietarios del estado.

Governor DeSantis Calls for Special Session on Property Tax Relief https://t.co/w2j5XKSQgK — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 27, 2026

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles por la mañana, DeSantis explicó que la propuesta inicial elevaría el límite de exención fiscal de las viviendas principales para residentes de Florida.

“La propuesta en la que vamos a trabajar con la Legislatura para incluir en la boleta comenzará con un aumento inicial del límite de la propiedad de vivienda a US$250.000 para todos los propietarios”, afirmó el gobernador. Según sus estimaciones, ese cambio permitiría que cerca del 60% de los propietarios queden exentos del impuesto.

El mandatario también aseguró que el objetivo a largo plazo es ampliar gradualmente ese límite hasta los US$500.000, lo cual en la práctica funcionaría casi como una eliminación de la tasa.

DeSantis defendió además la implementación escalonada del proyecto y dijo que busca evitar un impacto brusco sobre las finanzas locales. “Creo que este enfoque de abajo hacia arriba es mejor”, declaró durante la conferencia.

Qué necesita Florida para aprobar la eliminación de impuestos a la propiedad

La propuesta todavía debe atravesar varias etapas antes de convertirse en norma. De acuerdo con FOX 13, los legisladores tendrán hasta agosto para acordar el texto definitivo de la iniciativa que aparecería en la boleta electoral de noviembre.

El mensaje de Ron DeSanris sobre el proyecto para reducir y eliminar los impuestos a la propiedad en Florida X Ron DeSantis

Al tratarse de una reforma constitucional, la medida necesitaría además el respaldo de al menos el 60% de los votantes de Florida para entrar en vigencia.

“El objetivo principal es que la vivienda habitual quede exenta de impuestos, y esto será histórico”, dijo DeSantis al defender la iniciativa.

Críticas al plan de Ron DeSantis en Florida

El proyecto también abrió un fuerte debate entre gobiernos locales, empresas y especialistas fiscales por el posible impacto sobre el financiamiento de servicios públicos.

Ron DeSantis explicó en qué consiste su propuesta para eliminar los impuestos a la propiedad de Florida

Según FOX 13 Tampa Bay, distintos funcionarios municipales advirtieron que una reducción drástica de la recaudación obligaría a buscar nuevas fuentes de ingresos para sostener áreas sensibles de los presupuestos locales.

Entre las principales preocupaciones aparecen posibles recortes en servicios no protegidos, como bomberos y rescate, además de aumentos en otros tributos.

Algunos gobiernos locales incluso señalaron que podrían verse forzados a subir tasas impositivas comerciales o incrementar el impuesto a las ventas para compensar la caída de ingresos vinculados a la propiedad inmobiliaria.